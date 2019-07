Romero Deschamps no podrÃ¡ ser detenido por la FGR

Romero Deschamps no podrá ser detenido por la FGR

Juez le concede suspensión indefinida al líder petrolero contra cualquier orden de aprehensión

Sinembargo.MX

23/07/2019 | 11:11 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Un juez federal, con sede en el Estado de México, otorgó una suspensión indefinida a Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), por lo que no podrá ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

La semana pasada, el Frente Nacional Petrolero presentó ante la FGR una serie de pruebas en contra Romero Deschamps que validan las acusaciones por fraude millonario en la administración de recursos del gremio.

También se solicitó a la Fiscalía que cite a Romero Deschamps para que responda por los delitos que se le acusa, así lo informó Sergio Carlos Morales Quintana, coordinador general del Frente Nacional Petrolero.

Sin embargo, el líder petrolero consiguió este martes una suspensión definitiva por parte del Juez Décimo Cuarto de Distrito, con sede en Naucalpan, Raúl García Camacho, para cualquier orden de arresto en su contra.

Carlos Romero, quien lleva 26 años al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, está acusado de administración fraudulenta, fraude y por no transparentar los dineros que le ha dado Pemex a los dirigentes sindicales.

El líder petrolero ha sido señalado de corrupción durante años, y ni los gobiernos de Acción Nacional (PAN) ni los del Revolucionario Institucional (PRI) han actuado contra él. Todo lo contrario, Vicente Fox le perdonó desvíos por mil millones de pesos en el proceso electoral 1999-2000 y con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ganó el mote del “jeque mexicano”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su conferencia matutina sobre los abusos que comete Romero Deschamps en el sindicato de Pemex. El Ejecutivo señaló que no se permitirá “ningún privilegio para dirigentes. No puede haber tanto dinero en eso (viáticos). Ya el director de Pemex sabe y no va a ser igual que antes”.

LA DENUNCIA

El 28 de marzo el Frente Nacional Petrolero ratificó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra del líder petrolero, la cual fue presentada por el líder de la organización disidente, Sergio Morales Quintana, el 27 de febrero.

El pasado 22 de marzo, la Sección 10 del STPRM exigió al Presidente López Obrador “voluntad política” para llevar a cabo un juicio político en contra de Carlos Romero Deschamps.

A través de su tercer pronunciamiento nacional recriminaron al Ejecutivo federal que desde su toma de posesión no han percibido una ruta para poder dar continuidad a la investigación en contra del ex Senador priista.

El STPRM acusó por tercera ocasión que Romero Deschamps acumuló violaciones constitucionales, administrativas y laborales, por las que exigieron se de inicio a un juicio político en su contra.

El nombre de Carlos Romero Deschamps ha estado en el ojo público recientemente y no sólo por las las pruebas que este lunes presentaron los disidentes en su contra.

La semana pasada elementos de la Fiscalía ejecutaron una orden de aprehensión en contra de su abogado, Javier Collado Mocelo, con quien estaba comiendo en un restaurante de la Ciudad de México en el momento de su detención.