CALISTECNIA

Rommel Domínguez tiene inédita participación en calistecnia

El porteño fue parte de la Super Final de la Copa Mundial de la Academia WSWCF 2018 en Egipto

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Rommel Domínguez se convirtió en el primer mazatleco en participar en la Copa Mundial de Calistecnia.

Una inédita e histórica participación tuvo Domínguez, al convertirse en el primer mazatleco en participar en la Super Final de la Copa Mundial de la Academia WSWCF 2018, realizada frente a las pirámides de Egipto.

Rommel, un joven de 18 años que llegó hasta la cita mundial que reunió a los mejores exponentes de todo el orbe, demostró por qué nuestro país ya se está transformando en un referente en la disciplina de la calistenia, tras ubicarse en el lugar 17, con 22 puntos, a sólo tres de avanzar a la segunda ronda.

"Uno de los principales retos que enfrenté fue el clima, ya que era super frío, igual la calidad de las barras, ya que por el clima estaba un poco resbaloso", expresó Domínguez.

Junto a los mexicanos Antonio Gastélum Armendáriz y Jonathan Texta Jovas, el mazatleco destacó entre atletas de 16 países, no así ante los jueces de Letonia (Toms Gelzis), Francia (Remy Gresteau), Rusia (Mikhail Kitaev) y Egipto, en el mundial de calistenia.

"La participación en la Super Final tuvo gran impacto en mí. Una forma de ganar es el reconocimiento de la gente.

Así que con todo el entusiasmo volveré a trabajar para presentar mis mejores ejecuciones".

"Cuando conocí el resultado, me saqué de onda, pensé que no se me había calificado de la mejor forma, pero sé que de alguna manera ya hicimos historia".

La experiencia de Rommel, solo, al otro lado del mundo, le abrió el panorama para transformar ejercicios con base olímpica de forma creativa, para crear un mayor impacto en cada competencia a la que asista.