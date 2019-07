NATACIÓN

Rommel Pacheco gana plata en la prueba de trampolín 1 metro en Gwangju 2019

El clavadista yucateco quedó por detrás del chino Zongyuan Wang en los Campeonatos Mundiales de Natación FINA; la prueba no fue clasificatoria para Juegos Olímpicos

Noroeste / Redacción

GWANGJU, Corea del Sur._ El mexicano Rommel Pacheco ganó la medalla de plata en la prueba de trampolín de un metro en los Campeonatos Mundiales de Natación FINA 2019, que tienen lugar en la ciudad coreana Gwangju.

De esta manera, el experimentado competidor dio al país la tercera presea en el certamen internacional.

En la prueba de este domingo, Pacheco Marrufo sumó 420.15 unidades para la plaza de segundo puesto, en tanto que China no cede terreno en el cuadro de medallas de oro y en esta ocasión Zongyuan Wang fue el ganador con 440.25.

El bronce fue para el también chino Jianfeng Peng con 415 puntos, en la final en la que el mexicano dio una buena batalla por el puesto dos de la prueba, la cual no reparte pases a los Juegos Olímpicos.

“Estoy muy contento por esta medalla para mi, para México, para toda la gente que me ha apoyado. Son muchos años lo que llevo en los clavados, son más de 26 años, son mis octavos Campeonatos Mundiales. El estar en el podio, ver la bandera, hacer lo que me gusta es lo que me satisface, creo que los resultados aquí están, tanto esfuerzo, tanta dedicación”, decláro tras bajar del podio.

Para haber llegado a la final, el competidor yucateco calificó en el cuarto puesto con 390.40 puntos, en tanto que los chinos accedieron al grupo de los 12 finalistas en los puestos uno y dos de manera respectiva, con 429.40 y 410.80.

En tanto, en la plataforma de 10 metros sincronizada, el par mexicano de Gabriela Agundez y la medallista olímpica de Londres 2012, Alejandra Orozco, avanzaron a la final en busca de la plaza a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.