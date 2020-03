Ronaldinho recibe en su cumpleaños mensajes de apoyo de ex futbolistas

RÍO DE JANEIRO._ Varios de los futbolistas que fueron compañeros de Ronaldinho Gaúcho en la selección brasileña que se coronó campeona mundial en 2002 le enviaron este sábado mensajes de apoyo en coincidencia con su cumpleaños número 40 y su reclusión en una cárcel, hace 17 días en Paraguay.

El ex jugador de clubes como Barcelona, Milán y PSG, nacido el 21 de marzo de 1980 en la ciudad brasileña de Porto Alegre, está recluido desde comienzos de marzo junto con su hermano y asesor de negocios, Roberto Assis Moreira, en una prisión de la Policía Nacional de Paraguay, en Asunción, donde responden a un proceso por el uso de pasaportes paraguayos falsificados.

El también ex futbolista del Querétaro de la Liga MX pasó su aniversario con un asado que le organizaron los reos del penal.

Entre los campeones mundiales que lo felicitaron por su aniversario en mensajes en las redes sociales en los que le transmitieron ánimo en medio de la difícil situación que enfrenta destacan astros como Ronaldo, Rivaldo y Roberto Carlos.

“Felicitaciones tocayo. Que superes este momento difícil de tu vida con la alegría de siempre”, afirmó Ronaldo Nazario en un mensajes en sus redes sociales.

“Felicitaciones mi amigo @Ronaldinho. Era muy fácil jugar a tu lado. Jamás olvidaré esos momentos. Que Dios te bendiga y te de mucha fuerza para pasar este momento tan difícil. Orando y haciendo fuerza siempre por ti”, dijo por su parte en un mensaje en Instagram el ex delantero Rivaldo, otro que también vistió la camisa del Barcelona.

“Muchas felicitaciones a mi amigo @Ronaldinho por sus 40 años”, agregó Roberto Carlos, el exlateral de clubes como Real Madrid.

La fecha tampoco fue olvidada por los clubes Milán y Atlético Mineiro, por los que el astro pasó, y que recordaron los mejores momentos del jugador en sus equipos.

“Cuando el jugaba, tu sonreías”, afirmó el club italiano en una publicación en que incluyó vídeos de las jugadas del brasileño.

