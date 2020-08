Ronaldinho y su hermano próximos a obtener la libertad, tras seis meses de reclusión

La Fiscalía pidió un proceso abreviado y la suspensión condicional de condena en su contra

Sinembargo.MX

07/08/2020 | 10:24 AM

ASUNCIÓN._ El ex futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, que este viernes cumplió seis meses de reclusión en Paraguay por uso de pasaporte falso, está próximo a ser liberado luego de que la Fiscalía pidiera un proceso abreviado y la suspensión condicional de condena en su contra.

El “escrito conclusivo” (acusación) presentado por el Ministerio Público plantea “la suspensión provisional del procedimiento” al considerar que Ronaldo de Assis Moreira y su hermano, Roberto, se exponen a una pena mínima de dos años, que permite litigar en libertad a un encausado.

La ex estrella del Barcelona, el PSG y el Milán, entre otros clubes, y su hermano, quien a la vez es su agente, cumplieron prisión preventiva en un cuartel de la Policía que alberga a delincuentes de alto perfil y desde el 7 de abril están en reclusión domiciliaria, que cumplen en un hotel de la capital paraguaya.

La Fiscalía solicitó además una “reparación social” de 90 mil dólares y que los hermanos fijen domicilio en Brasil para acudir trimestralmente ante un juez competente de su país para asegurar “el sometimiento a las reglas de conducta impuestas” a ambos.

El escrito, firmado por los cuatro fiscales a cargo del caso, fue presentado ante el juez penal de garantías, Gustavo Amarilla, que este mismo lunes podría pronunciarse, dijeron fuentes judiciales citados por los medios.

En la investigación “no se ha detectado algún elemento que compruebe” que Ronaldinho “haya tenido una directa participación en la planificación de la obtención de los documentos irregulares” y tampoco encontró reproches a su hermano y asesor de negocios.

Los hermanos de Assis Moreira están acusados por “uso de documentos públicos de contenido falso” con expectativa de hasta cinco años de cárcel.

La investigación, que había arrancado con varias detenciones y más de una decena de imputados, tiene entre los procesados a otro brasileño, Wilmondes Sousa, señalado como el contacto de los hermanos con la empresaria paraguaya Dalia López, gestora de la llegada al país del ex futbolista.

Sousa recuperó la libertad el 17 de junio pasado y también se encuentra en un hotel de la capital en prisión domiciliaria impuesta por un tribunal de apelación, mientras que López sigue con paradero desconocido desde el primer día.

López, sobre quien pesa una orden internacional de búsqueda y captura, recibió el 4 de marzo en el aeropuerto de Asunción a Ronaldinho y Roberto, que salieron de Brasil con pasaportes de su país y exhibieron a las autoridades locales los supuestamente falsos.

Ronaldinho Gaúcho llegó a Paraguay para apoyar con su imagen un proyecto de ayuda a la infancia que promovía López a través de la fundación que ella presidía, además de participar de la apertura de un casino.

La Fiscalía señala a López como la supuesta cabeza de una red dedicada a “facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso”.

La defensa del ex jugador, encabezada por un grupo de abogados liderado por el ex fiscal Adolfo Marín, sostiene que esos documentos fueron un regalo al que no dieron mayor importancia los dos hermanos.