Rosalía alcanza el estatus de una celebridad global

Los portales de famosos de Estados Unidos y Canadá hablan de supuestos romances de la cantante y dan prioridad a sus noticias ante las de estrellas como Scarlett Johansson

Noroeste / Redacción

26/04/2019 | 12:55 AM

Ser una estrella de la canción o del cine no significa necesariamente ser una estrella mediática. Pese a tener buena voz o estupendas tablas, muchos grandes profesionales tratan de evitar a la prensa o, cuando la quieren cerca, no consiguen convertirse en personajes como les gustaría.

Sin embargo, Rosalía ha logrado convertirse en apenas un año en un nombre que llama la atención a nivel global. Tanto, que hasta los portales americanos sobre famosos y corazón hablan de ella.

La cantante catalana, de 25 años, se ha convertido en toda una famosa y no solo por su música, sino por su vida privada. Una de las webs más conocidas del continente, ET Canada, nacida a partir de un programa de televisión del mismo nombre, habla de ella. Sito en Toronto y con media docena de personas trabajando en ella, ET es uno de los portales que más noticias publica sobre celebridades de, sobre todo, Estados Unidos y Canadá.

La noche del jueves, entre noticias acerca de Taylor Swift, Rami Malek, Britney Spears o los duques de Cambridge, Rosalía se colaba entre los personajes destacados de la web, y no precisamente por su música. De hecho, ni siquiera había una noticia sobre algún tipo de romance de la cantante.

De acuerdo a elpais.com, lo que se contaba de ella era, simplemente, un rumor. Y basado en poco más que en una imagen de Instagram.

"Rosalía dice que Bad Bunny es un 'buen amigo' después de que él le proclame su amor", titula la web. Así, se hacían eco de una imagen que el cantante de trap puertorriqueño había publicado en sus redes un día antes junto a la cantante, en la que apoyaba su cabeza sobre el hombro de Rosalía y junto al mensaje "Creo que me enamoré".

Una imagen dirigida a sus más de 16.4 millones de seguidores y que ha logrado más de 2.5 millones de Me Gusta en menos de 48 horas.

Ver esta publicación en Instagram @rosalia.vt y @badbunnypr en Coachella Una publicación compartida de ROSALIA 🇦🇷 (@rosalia.arg) el 24 Abr, 2019 a las 3:43 PDT

La misma página se decidió a hablar con la cantante y lo consiguió el jueves en la entrega de los premios Billboard latinos celebrados en Las Vegas, a los que la artista española acudió.

"Es un amigo. Es un buen amigo. Y es una foto muy chula", contestó Rosalía al medio, asegurando que le encanta "su música, su sonido", como recogen en su página, reseñando actuaciones y detalles de la cantante.

En la web, la noticia de Rosalía se ha situado delante de temas sobre Scarlett Johansson, Zac Efron o Kristen Stewart.

Su trayectoria interesa y sus apariciones en el célebre festival de Coachella la han terminado de lanzar al mercado americano. Algo que también ha hecho visible su vida personal, que la catapulta a medios donde no es frecuente encontrar a artistas de su talla, ya sean esta página de noticias de corazón u otras de moda, música o actualidad como Vogue, Billboard o The New York Times, donde también ha sido protagonista.

Un fenómeno imparable que no ha hecho más que empezar.