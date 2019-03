NUEVA YOR._ Las palmas que marcan el ritmo, la historia de “dolor” que inspira su letra y la capacidad de encajar en el gusto de chicos y grandes son algunos de los aspectos que se destacan sobre Malamente, tema de Rosalía que le ha permitido un lugar en la lista 25 canciones que importan ahora de The New York Times Magazine.

La intérprete española, quien en la actualidad promueve su álbum conceptual El mal querer, es la única artista de música en español que se encuentra en dicho listado, espacio en el que la escritora Marta Bausells reseñó la pieza Malamente.

"Para la víspera de Año Nuevo, Rosalía había surgido en cada conversación que tuve por días: Ella era interesante tanto para mi abuela como para mi prima de 12 años”, indica en el escrito Bausells.

Introducing our annual Music Issue: The 25 songs that matter right now. https://t.co/lwx7dOQROL pic.twitter.com/M5RrRrrYrI

Por medio de Twitter, Rosalía se mostró agradecida por el reconocimiento a su música, uno de los muchos que ha recibido a lo largo de su arrasadora carrera en la música.

Gracias @NYTmag por incluirme, admiro muchísimo a todos estos artistas en la lista... Es un honor encontrar Malamente aquí”, escribió la cantante, además de también agradecer a Marta Bausells.

Dentro de las 25 canciones que importan ahora se encuentran artistas como Lady Gaga, Ariana Grande, Mariah Carey, Postmalone, Travis Scott y Bruce Springsteen.

Our list includes blockbuster hits, critical darlings and inescapable conversation pieces — but they’re not just about the usual joys of pop. https://t.co/WY9kd9PpJI pic.twitter.com/W2BNOJ8Vaw