Rosalía, Taylor Swift, Ariana Grande y Cardi B ponen a las mujeres en alto en los MTV Video Music Awards

LOS ÁNGELES (SinEmbargo)._ Rosalía se llevó el primer premio de MTV para una cantante española, Taylor Swift ganó el Video del año y Ariana Grande fue elegida Artista del año los MTV Video Music Awards (VMA) del lunes, mientras que la rapera Cardi B ganó el Mejor video de hip-hop y la recién llegada Lizzo trajo una celebración de las mujeres de talla grande.

Se le escapó otro importante al que optaba, el de Mejor Artista Nueva, que fue a parar a manos de la jovencísima (17 años) californiana Billie Eilish.

"Soy de Barcelona y estoy aquí representando a mi cultura. Gracias por dejarme cantar en español", dijo Rosalía cuando subió al escenario con J Balvin, difundió elpais.com

La artista barcelonesa ganó junto al colombiano J Balvin el premio a mejor vídeo latino y mejor coreografía por la canción “Con altura”, en una ceremonia celebrada en Newark (Nueva Jersey, Estados Unidos), publicó sinembarbo.com.

Rosalía, que interpretó durante el programa su nueva canción “Yo x Ti, Tu x Mí” con el portorriqueño Ozuna, estaba nominada además en la categoría de “Mejor Artista Revelación”.

Este galardón recayó finalmente en la cantante de pop alternativo Billie Eilish, de 17 años de edad, en un programa de premios votados por los fans.

Missy Elliott recibió el premio Michael Jackson Video Vanguard de este año por sus logros profesionales de las manos de Cardi B, que se referió a Elliott como “una campeona para las mujeres que quieren hacer sus propias cosas”.

Otro recién llegado, Lil Nas X, se llevó a casa el premio a la canción del año por “Old Town Road”, su colaboración rap country con Billy Ray Cyrus que dominó durante 19 semanas consecutivas en la cima de la lista de sencillos de Billboard.

Swift y Grande eran las que mayor número de nominaciones tenían, 10 cada una. Estos son los premios de todas las categorías:

John Travolta confunde a Taylor Swift con una drag queen

John Travolta protagonizó la anécdota de la velada en los MTV Video Music Awards, al confundir a una drag queen con Taylor Swift.

El actor fue el encargado de entregar a la estrella del pop el premio al Vídeo del Año por su single “You need to calm down”, y fue justo en ese instante cuando cometió el jocoso desliz.

Porque la situación dio un inesperado giro incómodo cuando Travolta aparentemente confundió a Jade Jolie, la estrella del show televisivo de RuPaul, Drag Race.

Una mascarilla lució en la alfombra roja Bad Bunny.

Lenny Kravitz, eterna juventud

Algunos creyeron que la imagen era de mediados de los 90 y aquel rockero que pisaba la alfombra roja tenía 30 años. Pero no, Lenny Kravitz cuenta con 55. Fue de los más veteranos en la gala. Vistió setentero, en tejanos y con un chaleco también vaquero abierto y nada debajo. Su torso se podía intuir esculpido detrás de sus collares, de acuerdo a El País..

Le preguntaron a quién quería ver: "No sé quién va a actuar", respondió sonriente.

Rosalía, a favor de la corriente

Todo iba rodado para el triunfo de Rosalía en su actuación. Algo raro tenía que pasar para que la catalana no sumara un nuevo éxito global.

Los Obama ya habían hecho pública su tradicional y publicitada lista de canciones del momento, con Rosalía en ella. Y en la alfombra roja cuando se le preguntaba a los invitados qué se morían por ver, casi siempre decían: "Rosalía".

Su actuación fue introducida por las modelos millonarias hermanas Hadid, que la definieron como "superestrella" y dieron un grito a coro: "Ruosalíaaaaa".

Estaba previsto que interpretara Yo x ti tu x mi, junto al puertorriqueño Ozuna. Y lo hizo, pero la cantante ejecutó un golpe de efecto al arrancar con un pedacito del arrebatado A ningún hombre.

"Voy a tatuarme en la piel tu inicial porque es la mía. / Para acordarme para siempre de lo que me hiciste un día"...

Jonas Brothers

Los Jonas Brothers montaron un espectáculo en otra ubicación del recinto (en un club popular de Nueva Jersey, The Stone Pony Club..

Taylor Swift deja paso a la leyenda, John Travolta, que presentó uno de los premios.

El huracán Lizzo

