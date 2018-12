Rosario Cristina busca ayuda para tener dÃ³nde vivir con su hija, quien padece autismo y epilepsia

Rosario Cristina busca ayuda para tener dónde vivir con su hija, quien padece autismo y epilepsia

Un accidente les complicó aún más su situación y ahora necesitan también atención médica para Itzel, quien tiene 15 años, y cayó de un camión urbano el sábado por la noche

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ La situación de Rosario y su hija Itzel Cristina ya era difícil. Cristina, de 15 años, padece autismo y epilepsia. Requiere el cuidado de 24 horas de su madre. Así que para ella no es fácil ser contratada en un empleo formal y carece de recursos económicos.

No puede pagar una renta y le prestan una casa a condición de que pague un adeudo de electricidad, de entre 7 mil y 8 mil pesos, que no tiene.

Su vida se complicó aun más el sábado pasado, cuando Itzel sufrió un accidente al descender de un camión urbano de la ruta Puertas del Sol a la altura de la Central Camionera.

“El sábado por la noche nos subimos a un urbano para bajarnos ahí en la Central, y el camionero antes de que la niña diera el último paso para bajarse, él le dio (aceleró), y la niña se cayó, se quebró su cabeza, entonces me la atendieron en Central Quirúrgica”, relató Rosario Cristina Hernández Quintero.

La mujer de 49 años contó que pudo saldar la cuenta del hospital privado, que era el más cercano del sitio del accidente, gracias a una señora que se apiadó de ella y les pagó una noche de hotel. Pero a partir del lunes se quedaron sin un lugar dónde pernoctar.

Entonces se presentó este lunes en la Presidencia municipal para solicitar apoyo urgente. Hasta ahora no lo ha recibido. Una trabajadora social del sistema DIF le respondió que “ellos no estaban dando ayuda ahorita”. Que fuera a plantear su problema a la Comisión Federal de Electricidad.

Y por eso, la señora Rosario pide ayuda de la comunidad. Asegura que no tiene a nadie a quien recurrir.

“Ahorita a las 12 del día se nos vence (hotel), ya no tengo con qué seguir pagando eso yo, necesito que a mi hija me la atiendan porque como ella tiene autismo y tiene epilepsia, yo no sé si ese golpe vaya a traer algunas complicaciones”, dijo en aquella ocasión.

Al día siguiente, la organización de Águilas del Pacífico se hizo cargo de los estudios clínicos y de la hospitalización que requería Itzel Cristina, mediante el seguro del viajero.

Sin embargo, en la CFE se negaron a hacerle un convenio de pago para poder habitar la vivienda que le ofrecen en préstamo en el fraccionamiento Villa de las Flores.

“Yo lo que pedía era un convenio para pagar poco a poco, yo no soy una oportunista que no quiera pagar o que me regalen las cosas, sólo que me ayuden.”

Por lo pronto, viven de lo que gana Rosario haciendo tamales o comida para vender, puesto que sólo puede trabajar desde su hogar para no separarse de su hija.

“Por más que quiera no me dan trabajo con mi hija al lado, yo tengo que hacer lo que pueda en donde yo viva, yo las 24 horas tengo que estar con ella, porque si se le pasan los niveles del medicamento ella se convulsiona y apenas yo sé cómo atenderla”.

Si alguna persona desea ayudar a Rosario Cristina y a su hija, pueden comunicarse al teléfono 6692694923. Lo que más necesitan es apoyo para atención médica y un lugar dónde vivir.