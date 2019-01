Rosario Cristina pide ayuda urgente para su hija con autismo

Requiere Trileptal de 600 miligramos, un fármaco utilizado para el control de determinados tipos de convulsiones, con un costo aproximado de $800

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Rosario Cristina Hernández solicita ayuda de la comunidad para atender a su hija Itzel Cristina Flores Hernández, quien tiene 15 años y padece autismo y epilepsia.

En estos momentos atraviesa una crisis de convulsiones que la hace necesitar de manera urgente un costoso medicamento.

Dijo que está hospitalizada en la Cruz Roja de Culiacán, pero que en no más de 12 horas debe abandonar esa institución.

Al llamar a esta redacción en busca de solidaridad, Rosario Cristina explicó requieren Trileptal de 600 miligramos, un fármaco utilizado para el control de determinados tipos de convulsiones, con un costo de cerca de 800 pesos cada 10 días.

La acongojada madre lamentó que no cuenta con ayuda de ningún familiar. Tampoco con Seguro Social, ya que por el padecimiento de su hija, necesita cuidados de 24 horas al día y eso no le permite tener un trabajo formal.

Aunque vive en Mazatlán, este miércoles acudió a las oficinas del DIF estatal a Culiacán, con la intención de que la canalizaran al Centro de Autismo de Sinaloa. Sin embargo, relata, no le pueden dar una respuesta hasta marzo.

"Vine a Culiacán porque me dijeron que me podrían atender en el Centro de Autismo, como pude conseguí prestado para el pasaje, pero me encontré con que cobraban, y yo no tengo ni para el medicamento, es más ni para regresarme", afirmó.

Señaló que, de momento, estabilizaron a Itzel Cristina en la Cruz Roja de la capital del estado, y una vecina de la sindicatura de Costa Rica le ofreció asilo mientras arregla su situación.

El 11 de diciembre Rosario Cristina Hernández, quien vive de la venta de comida, acudió al Ayuntamiento de Mazatlán para pedir apoyo luego de que su hija sufrió un accidente al caer de un camión urbano.

En esa ocasión, expresó a las autoridades que no tenían dónde vivir, a menos que pagara un adeudo de una casa prestada con la Comisión Federal de Electricidad.

"La señora Rosy (Fuentes de Ordaz, presidenta de DIF Sinaloa) me dio un apoyo de 5 mil pesos, pero la deuda es como de 9 mil y nada me alcanza con lo de los medicamentos.

Si alguna persona desea colaborar con Rosario y su hija, pueden comunicarse al teléfono celular 6692694923, o acudir a las oficinas de Noroeste Mazatlán y Culiacán.