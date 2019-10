Rosario Ibarra deja la medalla a AMLO y pide se la regrese cuando haya respuestas sobre sus hijos

23/10/2019 | 11:28 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– La hija de Rosario Ibarra de Piedra recibió esta mañana, a nombre de su madre, la Medalla Belisario Domínguez, el máximo galardón que entrega el Senado de la República.

No deja de ser paradójico, aunque son otros tiempos. Fue el Estado mexicano el que desapareció a su hijo en 1974. Ahora es uno de los poderes de ese Estado el que premia su lucha de décadas a favor de los desaparecidos.

Jesús Piedra Ibarra fue acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Lo detuvieron, lo torturaron y lo desaparecieron fuerzas de seguridad nacional que sirvieron a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Desde entonces, desde principios de la década de los 70, Rosario Ibarra inició una lucha que la llevó a entrevistarse con presidentes, a recorrer oficinas de Gobierno, a plantarse en las afueras de los cuarteles militares.

Es hora que no se sabe nada de Jesús Piedra. Es víctima de la desaparición forzada, como cientos, quizás miles en Mexico.

Después de la entrega de la presea, Claudia Piedra Ibarra leyó unas palabras de su madre, quien pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador custodiar el galardón hasta que se esclarezca la desaparición “de nuestros queridos y añorados hijos y familiares”.

“Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia. No quiero que mi lucha quede inconclusa, es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares, y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector”, dijo.

ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, UNA VIDA EMBLEMÁTICA

A Rosario Ibarra de Piedra no se le podría describir con una sola escena, momento, acción o anécdota, ni se le podría reducir a una frase icónica. De Doña Rosario se tendría que decir que “toda su vida es emblemática”.

Así lo recalcan, y coinciden, quienes la conocen, quienes saben de su lucha, trayectoria, activismo social y político que realizó junto con Las Doñas, madres de los desaparecidos de la Guerra Sucia.

El Senado de la República entregó este miércoles la Medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra, activista reconocida por la indomable búsqueda de su hijo Jesús de Piedra, desaparecido después de ser detenido por policías estatales en Monterrey, Nuevo León, en 1975.

La defensora de derechos humanos fue elegida entre 450 candidatos y candidatas nominadas a este máximo galardón que entrega el Poder Legislativo Federal, entre las que figuraron destacadas personalidades de la vida pública mexicana como la Senadora, catedrática y diplomática Ifigenia Martínez y la periodista y escritora Elena Poniatowska.

"Doña Rosario se lanzó por los caminos de la patria, por las brechas más pedregosas, por las antesalas de funcionarios más que indiferentes, por las cárceles clandestinas sin más apoyo que su fuerza de voluntad y la generosidad que la caracteriza, y con su Comité Eureka, conformado por otras doñas con hijos desaparecidos, logró encontrar a 150 víctimas de las 500 denunciadas, pero no a su hijo Jesús.

Delgada, ágil, de movimientos rápidos y llenos de destreza, en su rostro se delineó muy pronto su determinación, ya que se enfrentó durante años a torturadores, a policías, a políticos, a simuladores”, escribió Poniatowska sobre Rosario Ibarra, en una columna publicada el 13 de octubre en La Jornada.

En su búsqueda por la verdad y la presentación con vida de su hijo, Doña Rosario hizo historia en el país: fue la primera mujer candidata a la Presidencia de la República; madre de un desaparecido político, como ella, había muchas más en la nación.

“Ella tenía claro que no iba a ganar, pero la candidatura le permitía presentar la denuncia ante el mundo. Sabía que todo lo que ella hablara, al momento de ser candidata, se iba a publicar. Y la denuncia de ella es que su hijo había sido desaparecido”, recuerda Shula Erenberg, creadora del documental Rosario, un trabajo que se adentró a la vida de la activista.

Rosario Piedra Ibarra, hija mayor, destaca en entrevista con SinEmbargo que frente a la adversidad que ha enfrentado su madre –del sistema represivo del Estado mexicano–, siempre ha mantenido la entereza y ha tratado de preservar la unidad familiar.

“A pesar de ese dolor tan grande que ella sintió al momento en que secuestraron a mi hermano; eso en lugar de arrinconarla o mandarla a algún lugar donde ella se pusiera a llorar, todo eso lo transformó en fortalezas para seguir luchando no sólo por la libertad y presentación con vida de su hijo Jesús, sino por la presentación de los desaparecidos de la Guerra Sucia”, comentó.