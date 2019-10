Rosario Piedra se queda en la raya; votaciÃ³n para elegir titular de la CNDH hasta prÃ³ximo martes

Rosario Piedra se queda en la raya; votación para elegir titular de la CNDH hasta próximo martes

La hija de la activista es la que obtiene más votos, pero no los suficientes para ser la primera mujer al frente del organismo

noroeste.com

Luego de dos votaciones en las que ninguno de los tres candidatos obtuvo la mayoría calificada, la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se aplazó en el Pleno del Senado de la República para el próximo martes 5 de noviembre.

Aunque fue la más votada, María del Rosario Ibarra Piedra no logró ser, todavía, la primera mujer en la historia que desde el próximo 15 de noviembre dirigirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el período 2019-2023, en sustitución de Luis Raúl González Pérez.

Durante la primera votación, Piedra Ibarra obtuvo 59 votos, mientras que Orozco Henríquez logró 44, y Peimbert Calvo, 11 sufragios, además de cinco abtenciones con lo que ninguno de los candidatos en la terna propuesta por las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara alta consiguió las dos terceras partes de los votos de los senadores.

En la segunda votación, Orozco Henríquez logró 3 votos, Peimbert Calvo 48 y Piedra Ibarra 67 sufragios, además de que se contabilizó una abstención. Según el procedimiento aprobado por los senadores, la elección se repetirá sobre la misma terna en la siguiente sesión del Pleno del Senado, lo que debe ocurrir el próximo martes.

Ayer martes 29 de octubre, las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado definieron la terna para suceder desde el próximo 15 de noviembre a González Pérez, al frente del organismo autónomo durante los próximos cinco años.

La terna estuvo compuesta por Piedra Ibarra, además de Arturo Peimbert Calvo, ex titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO); y José de Jesús Orozco Henríquez, ex comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ex magistrado electoral del Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2006.

El lunes 28 de octubre, organizaciones del Colectivo Designaciones entregaron a la comisión de Derechos Humanos, que preside la panista Kenia López Rabadán, su evaluación de las 56 candidaturas registradas y entre quienes consideraron que hay 18 calificados como “aceptables”.

El pasado 11 de octubre, González Pérez, actual titular de la CNDH, anunció que agradecía los apoyos para su reelección, pero no buscaría postularse, ni aceptaría que lo postulen para el período 2019-2023 al frente del organismo autónomo.

“Quien sirve en la CNDH debe servir a México y a su gente, no a gobiernos ni autoridades”, señaló el ombudsman nacional, en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes sus colaboradores más cercanos, además de los visitadores y titulares de comisiones especiales.

González Pérez dijo que la decisión la ha tomado “con plena conciencia y responsabilidad, confiado en que mi ausencia abra la puerta al diálogo y a la reflexión que permita preservar y garantizar la autonomía” de la CNDH. Asimismo, el ombudsman nacional dijo que el Senado debe ser responsable sobre la elección de su sucesor para que esta no sea una persona a modo o electa desde el Poder Ejecutivo.

“Hemos llegado al extremo de una desautorización moral dictada por el [Poder] Ejecutivo hacia la CNDH y su trabajo […] la negación sobre investigaciones y recomendaciones en casos graves”, señaló el titular de la CNDH, quien reconoció, también, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha menospreciado su trabajo y el de los funcionarios de la institución, lo que lastima a las víctimas.