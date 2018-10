Rosario Robles comparece y acusa a diputados de violencia política de género por acusarla de desvío de recursos

Ante los legisladores, afirma que ha sido la funcionaria con más disposición para que se hagan las investigaciones correspondientes

16/10/2018 | 12:42 AM

Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), compareció este martes en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también para que explique las triangulaciones y desvíos de recursos, por medio de empresas fantasma, en contrataciones de la dependencia y cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.

La funcionara federal aseguró que los señalamientos de los diputados federales se trata de "violencia política de género", y que ha sido señalada por medios, actores políticos, así como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por "machismo", institución que, dijo, no la imputa a ella como persona, sino a las instituciones de la que fue titular.

"¿Dónde están los 7 mil millones de la Estafa Maestra?" y "Estafa Maestra, graduados en desaparecer dinero público", se leía en mantas que portaban los legisladores mientras la funcionaria federal comparecía en tribuna. Algunos diputados demandaron, incluso, cancelar la comparecencia ante lo que llamó "cinismo" de Robles Berlanga, quien primero culpó a las universidades públicas de los presuntos desvíos, pero después se retractó y dijo que confiaba en estas.

"Quiero ser clara, a la Sedatu y Sedesol como instituciones les corresponde establecer convenios con universidades no les compete investigar lo que las universidades realizan, porque son autónomas y son responsables de ello", dijo, para luego afirmar que ambas dependencias no contrataron con ninguna empresa y no hay un solo contrato suscrito con éstas, mucho menos "fantasma".

"No hay elementos de pruebas que las empresas, que hayan participado por el trabajo de las universidades, hayan sido contratadas por estas instituciones", afirmó, para luego abundar que ha sido la más abierta a que el tema se investigue por las instancias competentes, como la Procuraduría General de la República (PGR), de la ASF, así como Secretaría de la Función Pública (SFP).

En su discurso inicial, Robles Berlanga afirmó, entre otros temas, que se realizaron más de 6 millones de acciones de vivienda por parte del sector público para beneficiar a 4.4 millones de hogares. Además, señaló que tres de cada 10 créditos para viviendas ha sido para jóvenes menores de 30 años y cuatro de cada 10 son para mujeres.