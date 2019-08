Rosario Robles es presa política, afirma abogado; impugnarán prisión preventiva a ex titular de Sedesol y Sedatu

Según la interpretación de la defensa, la decisión del juez se basa en hechos no jurídicos

noroeste.com

Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, es una presa política, dijo este martes Xavier Olea Trueheart, abogado de la ex funcionaria federal.

Esto luego de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, procesó a Robles Berlanga por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público y le decretó la prisión preventiva justificada por dos meses, al existir el riesgo de fuga.

En punto de las 7:08 horas, una camioneta de la Policía Federal salió del estacionamiento del recinto judicial con la ex titular de la Sedatu y la desaparecida Sedesol, rumbo al Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde estará internada durante los próximos meses.

"Sin duda", respondió Olea Trueheart a la pregunta de si veía una motivación política en la decisión judicial. "¿Es una presa política?", le preguntó el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez. "Eso piensa ella, eso me dijo antes de ser subida a la camioneta para ser trasladada al penal de Santa Martha", respondió el litigante.

"Que estaba sorprendida, preocupada, que se sentía perseguida y que, sin duda, la actitud y resolución del juez estaba basada en hechos no jurídicos", abundó el abogado de Robles Berlanga en una entrevista con la cadena Televisa, donde también anunció que el próximo 14 de agosto impugnarán la prisión preventiva.

El abogado consideró que la prisión preventiva contra Robles Berlanga por ejercicio indebido del servicio público es un hecho "inaudito", no solo en este proceso, sino en toda la historia del nuevo sistema penal.

Precisó que el juez de control a cargo del caso dictó prisión preventiva durante un periodo de dos meses, con el argumento de que no se acreditó su residencia en la Ciudad de México, a pesar de que Robles fue jefa de Gobierno y secretaria de Estado.

Un informe de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que la ex funcionaria tramitó hace unos días una licencia de conducir con un domicilio distinto al que ella dice habitar desde hace 24 años.

"Hay una falsedad de domicilio [...] este no es un tribunal de carácter social y como dice el Presidente de la Suprema Corte, no se debe dictar una sentencia popular", dijo el juez al final de una audiencia que inició a las 18:39 del lunes y culminó este martes a las 6:25 horas.

Delgadillo Padierna también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, dentro del cual las partes podrán acopiar los datos de prueba necesarios para defender sus posturas.

Sin mebargo, Olea Trueheart consideró que no se podía configurar el delito de ejercicio indebido del servicio público y no había sustento en los argumentos de la FGR, porque se le acusa de no haber impedido la comisión de delitos a cargo de terceros y no haber informado a sus superior, el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Cuestionado si el ex mandatario nacional sabía de los desvíos de recursos señalados en varias Secretarías de Estado o si incluso podría haberlos ordenado, Olea Trueheart dijo que ante el Ministerio Público no hay indicios, ni existen datos, ni pruebas de ello.

Sin embargo, el abogado defensor aseguró que durante la audiencia se presentaron pruebas de que Robles Berlanga sí reportó las irregularidades en Sedesol. Que la ex funcionario federal manifestó en su declaración, que ella informó de todas las actividades de la Secretaría a su cargo, al presidente de la República.

"Ella ofreció como prueba un documento de entrega-recepción de la Sedesol, donde le hacía ver al nuevo secretario el estado de esa Secretaría, días antes del intercambio", abundó el abogado, quien dijo, además, que Robles Berlanga recibió observaciones sobre irregularidades, apenas 6 días antes de dejar la Sedesol.

La FGR imputó, el pasado 8 de agosto, a Robles Berlanga, por supuestamente haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, al considerar que fue omisa en la operación de desvíos que llevaron a cabo sus subordinados, cuando ella fungió como titular de la Sedesol y Sedatu, durante el Gobierno de Peña Nieto, en la llamada "Estafa Maestra".