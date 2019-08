Rosario Robles la libra otra vez: pagarÃ¡ 100 mil pesos y un juez le otorga suspensiÃ³n provisional

Rosario Robles la libra otra vez: pagará 100 mil pesos y un juez le otorga suspensión provisional

Ciudad de México (SinEmbargo).- Un juez federal concedió a Rosario Robles Berlanga una suspensión provisional que impide que la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sea detenida por cualquier delito del fuero común.

El juez del Sexto Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México concedió dicha medida a Robles Berlanga, quien además deberá pagar una fianza por un monto de 100 mil pesos.

Gracias a dicha suspensión, la ex titular de Sedesol y Sedatu podrá acudir a comparecer ante el juzgado del Reclusorio Sur de la Ciudad de México sin temor a ser detenida.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que no pedirá que se deje en el cajón ningún expediente sobre el caso de Rosario Robles, y que tampoco tiene más información sobre otras denuncias. Robles, quien fue funcionaria durante el Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, ayer fue imputada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 073 millones de pesos cuando estuvo al frente de las secretarías que dirigió durante el sexenio del priista.

“La instrucción que tienen es que se le de trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero, pero no tengo información de otros servidores públicos”, respondió el mandatario a un reportero que le preguntó sobre la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“La instrucción es que no se tape nada. Yo no quiero ser un Presidente rehén de nadie, no quiero que vaya un servidor público y me diga aquí está esta información y se me quede viendo qué voy a hacer, imagínense si yo le digo, deja ahí ese expediente, mételo en el cajón, imagínense que pensaría, ya no me respetaría. Entonces, si tienen algún expediente, que proceda, no soy tapadera de nadie”.

“Se tienen que presentar pruebas y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva, no adelantar juicios ni hacer juicios sumarios, hay algo que se debe cuidar mucho, mucho mucho, todos debemos cuidar, la dignidad de las personas”, agregó.

El día de ayer, el juez Felipe de Jesús Padilla citó de nueva cuenta a las partes el próximo lunes a las 18 horas para determinar la situación jurídica de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En una situación sorprendente para el propio juez, la parte acusatoria no solicitó medidas cautelares para Robles Berlanga. Ella dijo que se presentará el lunes, como hoy lo hizo, para dar la cara.

El Ministerio presentó testimonios de ex funcionarios quienes aseguraron que Robles autorizó pagos ilegales tanto en Sedesol como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y que no los detuvo, por lo que su actuar se considera doloso.

Los testimonios de la Fiscalía señalan que hubo reuniones fuera de la oficinas de la Sedatu. Una fue en 2018, y la presidió Emilio Zebadúa, quien dijo al staff, en nombre de Rosario, que ante el número de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “no se preocuparan, que todo estaba arreglado”.