Rosario Robles obtiene suspensión definitiva con la que podría seguir su proceso penal en libertad

La suspensión fue otorgada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, y será un Juez de amparo quien decidirá la libertad

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol), obtuvo una suspensión definitiva contra la prisión preventiva, sin embargo, todavía no podrá enfrentar su proceso penal en libertad.

La suspensión fue otorgada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, y será un Juez de amparo quien decidirá la libertad de Rosario Robles.

Epigmenio Mendieta, abogado de la ex funcionaria, precisó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula en qué consiste la suspensión.

“La suspensión definitiva ya la obtuvimos. La obtuvimos en la audiencia del 23, que fue publicada el día 24 (de septiembre). Nos dan entonces una suspensión en dos términos: nos dicen que, por lo que es a la libertad personal, nos dan la suspensión provisional. Eso significa que la libertad personal de Rosario queda a disposición del Juez de Amparo, él podría decidir lo que corresponda respecto de la libertad de Rosario”, dijo.

La audiencia donde se determinará si la ex funcionaria permanece detenida o lleva su proceso penal en libertad se realizará el 9 de octubre, pero la también decisión también podría tomarse hasta 30 días después.

El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva y confinada en el penal de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido de la función pública cuando fue Secretaria de Desarrollo Social.

Los delitos que se le imputan están previstos en el artículo 214 del Código Penal Federal y no prevén la prisión preventiva oficiosa.

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, dijo el 12 de agosto en una videoconferencia y a pregunta expresa que Rosario Robles Berlanga está detenida y Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, no, porque la ex secretaria no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo contra México conocido como “Estafa Maestra”.

“Este individuo [Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex)] está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos”, dijo Gertz Manero cuando se le preguntó si había un trato distinto para ambos exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Una circunstancia que ha generado una denuncia patrimonial de 400 millones de pesos”, precisó.

“En el otro caso [el de Rosario Robles] no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas gran parte de las instituciones educativas del país”, dijo el Fiscal General.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró que Robles Berlanga,también tiene la oportunidad de ser testigo colaborador para la FGR si es que desea dar información.