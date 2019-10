Rosario Robles se declara inocente y pide a magistrado la libere, ya que no huirÃ¡ de la justicia

Rosario Robles se declara inocente y pide a magistrado la libere, ya que no huirá de la justicia

Noroeste / Redacción

15/10/2019 | 11:39 AM

Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se declaró inocente este martes 18 de octubre de las acusaciones en su contra y pidió justicia al magistrado federal Ricardo Paredes Calderón, del Quinto Tribunal Unitario Penal, que en unos días determinará si le concede llevar en libertad su proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Durante la audiencia de aclaración de agravios, celebrada esta mañana en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, y presidida por el citado magistrado federal, Robles Berlanga afirmó que no tiene ningún interés en huir de la justicia, porque ni siquiera cuenta con los recursos económicos para hacerlo.

"El daño hecho a mi persona es muy grave, ya que debido a que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es muy reciente, la gente relaciona la prisión preventiva justificada con la culpabilidad. Se ve ya como una pena, sobre todo tratándose de una servidora pública", abundó la ex funcionaria federal.

"Soy inocente, he actuado con respeto y confiando en el Poder Judicial, y, sin embargo, he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en este caso no se justifica. Su señoría, sólo pido algo a lo que tenemos derecho todos los mexicanos, que es justicia", insistió Robles Berlanga.

La diligencia se lleva a cabo en instancia de apelación, recurso que promovió la ex titular de la Sedatu y Sedesol únicamente para impugnar la prisión preventiva justificada que el pasado 13 de agosto le impuso Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.