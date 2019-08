Rosario Robles se vuelve tendencia en redes

Del no te preocupes Rosario, al Preocúpate Quique, usuarios de Twitter también quieren ante un Juez al ex Presidente Peña Nieto

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SInEmbargo).– La noticia de la vinculación a proceso y el traslado al penal de Santa Martha Acatitla de la ex Secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, ya era esperada en redes sociales donde el nombre de la ex funcionaria llegó a ser tendencia global en Twitter al acumular 80 mil 200 tuits.

En la esfera digital Robles Berlanga protagoniza una movilización que desde el inicio del sexenio del Presidente Andrés López Obrador exige que los responsables de casos emblemáticos de corrupción sean llevados a juicio.

Este martes, el Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna impuso a Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la medida de prisión preventiva por dos meses tras ser imputada por un desfalco de más de 5 mil millones de pesos.

El Juez también solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar si Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México y José Antonio Meade Kuribreña, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), si incurrieron en omisiones en los desvíos millonarios detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Sedesol y la Sedatu durante la pasada Administración.

PREOCÚPATE QUIQUE

En los 10 días que duró el proceso judicial que concluyó en prisión preventiva para Robles, el caso repercutió sobre todo en Peña Nieto, quien en el entorno digital, ha perdido el apoyo incluso de su partido político, el Revolucionario Institucional (PRI), luego de que un grupo de priístas encabezados por Ivonne Ortega Pacheco, ex Gobernadora de Yucatán, lo acusara de ser parte de una supuesta cúpula que impuso a Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador con licencia de Campeche, como presidente nacional del partido.

Este martes, los señalamientos en contra de Peña Nieto reactivaron la etiqueta #NoTePreocupesRosario, frase con la que el ex Presidente mostró su apoyo a Rosario Robles –que hoy asegura que sabía de las anomalías dentro de Sedesol y Sedatu– en 2013, cuando fue señalada por emplear el programa “Cruzada nacional contra el hambre” con fines electorales.

“Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas de aquellos a quienes preocupa la política y las elecciones”, fue el mensaje que el ex Presidente dirigió a Robles en 2013 y desde ese momento, se inauguró en las redes sociales el reclamo al ex Primer Mandatario por proteger a la ex funcionaria.

El incidente quedó guardado en la memoria colectiva de los usuarios de las plataformas digitales a través del hashtag #RosarioNoTePreocupes, reactivado cada vez que el caso sobre el desfalco a la Sedesol tiene avances. Este martes, los usuarios comenzaron a utilizar también las etiquetas #NoTePreocupesKike y #PreocúpateQuique.

Robles fue la principal aludida en el desfalco a Sedesol por 5 mil millones de pesos. Sin embargo, logró librar todas las acusaciones en su contra hasta el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto. En octubre del 2018, la ex funcionaria compareció ante la cámara de Diputados y se declaró inocente y denunció ser víctima de persecución y “violencia política de género”.

La orden del Juez para investigar si el ex Presidente estuvo enterado del desfalco a la Sedesol exaltó los ánimos, pero desde la esfera digital la vinculación entre ambos perfiles ha sido tendencia desde hace años.

Este martes, la polémica salpicó a otros actores políticos, todos ex colaboradores o cercanos al ex Presidente que interconectaron una red de hashtags por su implicación en casos de corrupción en los que Peña Nieto es protagonista: #EmilioLozoya, en referencia al caso del ex funcionario de Pemex que es investigado por el caso Odebrecht; #JoséAntonioMeade, implicado también en el caso de la Estafa Maestra; #Videgaray, con referencia al ex Secretario de Hacienda que podría ser relacionado con el caso debido a que, de acuerdo con pruebas de la FGR, desde el cargo que ocupó desde el 1 de diciembre del 2012 al 7 de septiembre del 2016, pudo estar en sus manos la autorización para la ejecución de algunos de los desfalcos detectados en la Sedesol.

Las voces que exigen juicio a Peña Nieto se acumulan en Twitter desde hace años. Sin embargo, se han intensificado a partir de que se le vinculara con la compra a sobreprecio de la empresa Fertinal por parte de Petróleos Mexicanos.

El pasado 19 de junio El Diario de México dio a conocer información que apunta a que el ex Presidente estuvo involucrado la recepción de un posible soborno para que se ejecutara la compraventa de Fertinal en el año 2015, caso por el que, de acuerdo a este medio, es investigado por le Gobierno de Estados Unidos.

En medio de las múltiples acusaciones en su contra, Peña Nieto ha comenzado a perder respaldo de ser colaboradores. No solo Rosario Robles sostuvo como parte de su defensa que el mexiquense estaba al tanto de las operaciones ilícitas, el pasado 16 de julio, Emilio Lozoya Austin, sostuvo que posee pruebas de que Peña Nieto estuvo enterado de la compra que Pemex hizo a Altos Hornos de México (AHMSA).

SILENCIO EN LA RED

Aunque Peña Nieto ha salido en su defensa varias veces desde su cuenta de Twitter, esta vez guardó silencio. Hasta las 16:00 horas de este martes, el ex Presidente no emitió ningún posicionamiento desde la redes sociales. Su última publicación en la única cuenta que mantiene con actividad, data del 18 de junio en que el ex Presidente negó haber recibido sobornos para la compra de la empresa de fertilizantes en bancarrota.

El 18 de febrero, el ex Presidente también negó que hubiese cambiado de país de residencia y que hubiese adquirido una residencia de lujo en Madrid.

José Antonio Meade, también señalado por Robles, tampoco salió en su defensa durante el transcurso de esta mañana. Su última publicación data del 11 de agosto y en ella se observa una fotografía con la frase “Tendrás mucha suerte en el próximo año”.

La sorpresiva noticia de la vinculación a proceso de Robles tampoco motivó las opiniones de actores políticos como los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa, y Vicente Fox Quesada, quienes en redes sociales también son protagonistas de una protesta sostenida por meses a través de etiquetas como #JuicioAExpresidentes y #JuicioAFoxCalderónYPeña.