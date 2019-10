Rosario Robles sí se sacó dos licencias, revira Sheinbaum al abogado, y la Semovi lo confirma

El 12 de septiembre, Julio Hernández, abogado de la ex funcionaria, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una licencia falsa de Rosario Robles, la cual sirvió para vincularla a proceso y que se le dictara prisión preventiva

Sinembargo.MX

01/10/2019 | 12:07 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó la mañana de este martes que la ex Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, sí tramitó dos licencias de conducir; mientras que la Secretaria de Movilidad de la capital del país (Semovi) detalló que tiene los documentos de ambos trámites pero que no puede confirmar que la ex funcionaria haya acudido a realizarlos de manera personal.

“No sólo fue una, fueron dos”, informó Sheinbaum Pardo luego de que ayer la defensa de la ex Secretaria de Estado afirmara que Robles Berlanga no tramitó una licencia con domicilio en Polanco.

El 12 de septiembre, Julio Hernández, abogado de la ex funcionaria, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una licencia falsa de Rosario Robles, la cual sirvió para vincularla a proceso y que se le dictara prisión preventiva.

Ayer, el litigante aseguró que la Semovi les informó mediante un oficio que “la licencia de conducir tipo ‘A’ con folio 13117403 a nombre de María del Rosario Robles Berlanga con domicilio en Los Reyes Coyoacán es auténtica”.

“La licencia así como los documentos que la avalan, se encuentran en el Acervo de Licencias y Permisos de Conducir de la Dirección General de Registro Público de Transporte de la CdMx”, informó el bufete Hernández Barros en un comunicado.

“Cualquier otro documento emitido a nombre de nuestra defendida tramitado por terceras personas carece de validez legal y bien puede considerarse como falsa o apócrifa”, añadió.

La Jefa de Gobierno capitalina aseguró que el abogado no dio información correcta y aseguró que hará público el documento entregado por la dependencia.

“No es correcto lo que presentaron los abogados. Para que ustedes se den cuenta les vamos a dar copia de lo que presentó la Semovi”, sostuvo la Jefa de Gobierno capitalina durante su conferencia de prensa matutina.

SÍ TRAMITÓ DOS LICENCIAS: SEMOVI

Este mismo martes, en un comunicado, la Semovi, a cargo de Andrés Lajous Loiaza, informó que el 17 de septiembre recibió una solicitud para la expedición de una copia certificada del expediente de la licencia de conducir R13117403 y de la licencia N13117487.

Para responder a la solicitud, la Semovi pidió la comparecencia del representante legal de la interesada “a efecto de acreditar su personalidad jurídica, misma que realizó el 26 de septiembre”.

“Ese mismo día, personal autorizado le entregó dos reportes informativos certificados y dos expedientes certificados correspondientes a las licencias con los folios mencionados”, informó la dependencia.

Al respecto de la información difundida ayer por el abogado de Rosario Robles, la Semovi aclaró: “Es totalmente falso que la Semovi haya confirmado la autenticidad de la licencia con folio R13117403 con domicilio en Coyoacán, como lo afirma el comunicado del Bufete de Abogados”.

También informó que se hizo del conocimiento del abogado de la existencia de dos expedientes de trámite de licencia en el Registro Público de Transporte con números R13117403 y N13117487.

“La información registral en archivos y en sistema permite corroborar que ambas licencias fueron tramitadas ante la secretaría y expedidas por ésta el mismo día, es decir, el 28 de marzo de 2018, como se puede corroborar en los reportes informativos certificados y expedientes certificados entregados a la parte solicitante”, precisó.

Sin embargo precisó, que según los expedientes de los trámites, no se puede corroborar que Robles haya asistido a hacer el trámite de forma personal, “pues las firmas en ambas licencias son distintas a la contenida en su credencial de elector y las huellas digitales en ambas licencias son ininteligibles”.

Además indicó que las líneas de captura que avalan estos trámites fueron pagadas el 27 de marzo de 2018 (por la licencia R13117403) y el 28 de marzo de 2018 (por la licencia N13117487). “Lo anterior se puede corroborar en las copias certificadas de los expedientes entregados a la parte interesada”, dijo.

La Semovi concluyó, en el documento difundido esta mañana:

– Que las dos licencias fueron tramitadas y expedidas por al Semovi en 2018.

– Que no cuenta con información certera de que Rosario Robles haya acudido a tramitar los documentos en persona. Sin embargo recalcó que este proceso es personal e intransferible.

– Y que las certificaciones entregadas corresponden a la existencia de los dos expedientes y el estatus que guarda cada uno de ellos.

En días pasados, el abogado afirmó que tenía información de que la FGR había presentado documentos falsos para vincular a proceso a su clienta.

“Ha falsificado la solicitud de licencia y estamos ante una situación gravísima”, dijo en una entrevista con Radio Fórmula.

Sin embargo reconoció que Rosario Robles sí pidió una solicitud de licencia el 18 de marzo con un domicilio de Coyoacán, pero la licencia que le enviaron “no la solicitó ella”.

El 13 de agosto, un Juez vinculó a proceso a Rosario Robles y decretó prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida desde ese día.

El juez le imputó a la ex funcionaria del Gobierno de Peña Nieto dos cargos por ejercicio indebido del servicio público tanto en la Sedesol, como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El dato clave del Ministerio Público para conseguir que se dictara esta medida fue que Robles ha mentido sobre su domicilio en una ocasión para solicitar una licencia para manejar, usando una diferente a la que decía que siempre había ocupado, y que además tenía la capacidad económica para evadir la ley e incluso huir.

Rosario Robles fue acusada por la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en las secretarías que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Durante las audiencias, que se llevaron a cabo en agosto pasado, la Fiscalía y la Auditoría presentaron como pruebas 27 convenios que realizaron las dos secretarías mientras Robles era su titular.

Dichos convenios se llevaron a cabo con la Universidad de Morelos; con la Universidad Politécnica de Hidalgo; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.