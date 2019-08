Rosario Robles sí vivía en un departamento en Polanco y se lo rentaba a Gerardo Ruiz Esparza

Gerardo Ruiz Esparza pagó $9 millones en 2014 por el departamento, de acuerdo con el acta del registro público

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Rosario Robles está en prisión como una medida preventiva ante “riesgo de fuga” porque el juez Felipe de Jesús Delgadillo consideró que no había certeza sobre su residencia. Aunque ella argumentó que vivía en la misma casa de Coyoacán desde hacía 24 años, lo cierto es que llevaba al menos tres años sin vivir ahí, e incluso tramitó una licencia de conducir y registró como domicilio un departamento en la colonia Polanco.

Esa contradicción significó una “falsedad”, dijo el juez en audiencia el pasado 13 de agosto, y fue determinante para enviarla al penal de Santa Martha, publicó Animal Político.

El dueño del departamento que registró en ese trámite es Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Lo compró en 9 millones de pesos en octubre de 2014 -casi dos años después de su nombramiento en el gabinete-, de acuerdo con el acta del registro público obtenido por Animal Político.

Según Ruiz Esparza, Rosario Robles vivía en ese departamento desde septiembre de 2017, cuando el sismo ocurrido en la Ciudad de México la obligó a mudarse de uno en el que vivía en Reforma, lo que también contradice lo dicho por la ex funcionaria, quien había declarado que vivía en la colonia Los Reyes, en la alcaldía Coyoacán.

“Hay manera de comprobarlo, todos me conocen, ahí nació mi hija”, dijo en la audiencia ante el juez Delgadillo Padierna.

Fue una “casualidad” que Robles llegara a vivir ahí, según Ruiz Esparza. “Ella buscaba dónde vivir y yo rentaba el departamento”, narró.

“Allá donde ella vivía, en Reforma, se salió cuando vino el temblor porque el edificio alto se movía mucho. Empezó a buscar y contactó a la agencia corredora que me estaba manejando el departamento.

Le interesó, le gustó el departamento. Ella no sabía que era mío, yo no sabía que ella estaba buscando. En ese momento me dio gusto que una compañera de gabinete quisiera rentarlo”, dijo el ex secretario en entrevista.

Ruiz Esparza dijo que la renta mensual que pagaba Robles ascendía a 35 mil pesos, pero “por cuidado al proceso legal” de la ex secretaria, prefirió no mostrar el contrato. Ella llegó al inmueble desde 2017 y lo abandonó apenas en febrero de este año cuando se venció el contrato, explicó.

El departamento en Polanco mide 221.54 metros cuadrados, y podría cotizarse en más de 19 millones de pesos, dado que el metro cuadrado en la zona se calcula hasta en 88 mil 600 pesos. Aunque el ex funcionario pagó sólo 9 millones 100 mil pesos, y si bien la propiedad se encuentra en su registro patrimonial, se omite el costo, igual que el de los otros cinco departamentos que también posee.

Julio Hernández López, abogado defensor de Rosario Robles, dijo desconocer esta información.

“No he investigado ese departamento, sí lo vimos para las medidas cautelares, me dijeron que sí lo había ocupado algún tiempo cuando estuvo en la Secretaría, pero no tengo mayor dato del departamento”.

¿Coyoacán o Polanco?

En la audiencia del 13 de agosto, cuando el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó que Rosario Robles debería cumplir una prisión preventiva en Santa Martha Acatitla y continuar con el proceso de investigación, la discusión sobre su domicilio fue central.

De acuerdo con un reporte del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano de la Fiscalía General de la República, Robles tramitó una licencia de conducir con un domicilio distinto al que estaba registrado para recibir notificaciones, en la colonia Los Reyes, en la Alcaldía Coyoacán.

Animal Político confirmó que el domicilio registrado para la licencia era el departamento ubicado en Tennyson número 223, segundo piso, en la Colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, una zona donde el metro cuadrado se cotiza en 88 mil 600 pesos, según páginas de bienes raíces.

Sin embargo, en la audiencia, Rosario Robles trató de convencer al juez de que su residencia estaba en Coyoacán.

“Vivo en la misma casa desde hace 24 años, soy oriunda de los Reyes Coyoacán, donde nació mi hija. Todos me conocen”, dijo al pedir la palabra. Mientras que su defensa presentó recibos de servicios para acreditarlo.

Pero el juez consideró que “una cosa es que tenga esa casa y otra es que la habite”. Además, dijo, ella ni siquiera recibió el citatorio para presentarse a la audiencia porque no se encontró en el domicilio de Los Reyes, ni tampoco una segunda ocasión cuando policías ministeriales fueron a buscarla.

Sus abogados justificaron que en una ocasión ella se encontraba tomando un curso y en la segunda, había salido de vacaciones, pero el juez consideró una “falsedad y falta de arraigo”, por lo que incluso, tendría “facilidad para ocultarse” incluso fuera del país, dado que tenía posibilidades económicas después de haber sido secretaria de Estado.

El departamento de Polanco

De acuerdo con el acta del registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, el departamento de Tennyson, propiedad de Gerardo Ruiz Esparza, tiene una superficie total de 221.54 metros cuadrados. Según el ex funcionario se trata de un “departamento pequeño de dos recámaras y una salita”.

Los 9 millones 100 mil pesos los pagó en 2014, apenas dos años después de asumir la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque “he sido funcionario público durante 50 años ininterrumpidamente, en el gobierno Federal y al gobierno del Estado de México; desde el Banco de México hasta secretario de Estado”.

Incluso, dicha propiedad formó parte de la declaración patrimonial del funcionario en Declaranet, con el folio registral 9432679, aunque no se informa el valor de éste, ni de los otros cinco departamentos que Esparza compró también de contado entre 2013 y 2017.

De acuerdo con páginas de bienes raíces, los inmuebles en esa calle se cotizan en 88 mil 600 mil pesos por metro cuadrado y el departamento de Ruiz Esparza mide 221 metros, por lo que actualmente podría cotizarse en más de 19 millones de pesos.

“Los departamentos han subido muchísimo de valor, pero eso fue lo que se pagó por el departamento, fue ante notario público y fue declarada. Lo compré siendo servidor público”, insiste en entrevista.

De acuerdo con el expediente del inmueble, Ruiz Esparza tuvo la intención de comprar desde el 26 de junio de 2014, según consta en el primer “aviso preventivo de compraventa”. El segundo aviso se registró el 9 de septiembre y la operación se concretó el 29 de octubre del mismo año.

El vendedor del inmueble fue Isidoro Dichi y Mohana y la transacción fue acreditada ante el notario público número 163, Luis Octavio Hermoso y Colín, en Naucalpan, Estado de México.

En la edición de este domingo 18 de agosto, la revista Proceso reveló que Rosario Robles ha arrendado, habitado o declarado otros domicilios. Uno en Coahuila, que la vincula con dos empresas que recibieron pagos irregulares de la Sedesol, según la Auditoría Superior de la Federación. También un departamento en Reforma 222 y el de Polanco, en Tennyson 223.

Este martes, el abogado defensor de Rosario Robles confirmó en entrevista radiofónica en MVS que efectivamente la ex funcionaria habitó en esos últimos dos domicilios, sobre todo porque el de Reforma le quedaba cerca de la Sedesol, aunque siempre tuvo como domicilio oficial la casa en Los Reyes.