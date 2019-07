Rosario Torres se registra en busca de la presidencia del PAN en MazatlÃ¡n

Rosario Torres se registra en busca de la presidencia del PAN en Mazatlán

La ex Secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán señala que no ha habido equidad e igualdad en este proceso

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Señalando que no ha habido equidad e igualdad en este proceso, ayer por la tarde la ex Secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán, María del Rosario Torres Noriega, presentó el registro de su planilla en busca de la dirigencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional para el periodo 2019-2021.

“Desafortunadamente veo, hay que decirlo, equidad, no ha habido igualdad de condiciones porque yo solicité en tiempo y forma el registro, sin embargo, tuve que solicitar hace un momento por escrito también que me facilitaran hacer en registro aquí en los patios, que me facilitaran tener micrófono, de todos modos lo hubiéramos hecho no hay problema verdad”, dijo Torres Noriega tras entregar la documentación respectiva de su planilla en la que ella busca la presidencia del CDM de dicho instituto político.

“Pero sí quiero que sepan a qué vamos, la institucionalidad ante todo es lo más importante, pero bueno, a final de cuentas eso es lo que nos están demostrando en la contienda que vamos y vamos a respetar, nosotros sí vamos a respetar la convocatoria, los lineamientos y obviamente vamos a obligar a que también ellos lo respeten porque para eso están los órganos estatales donde debemos acudir en caso de que haya alguna irregularidad”.

La cita al registro fue para las 12:00 horas de este sábado en el edificio del CDM del PAN, ubicado en el Centro de la Ciudad, pero como personal de la actual dirigencia no autorizaba realizarlo en el patio sino en una de las oficinas del inmueble, se tuvo que esperar a que se colocaran sillas, una mesa y micrófono para que finalmente se llevara a cabo en el patio poco después de las 12:30 horas.

Ahí, Torres Noriega presentó la documentación tanto de ella que busca la presidencia, como de los integrantes de su planilla, 10 mujeres y 10 hombres, con lo que se cumple la equidad de género.

Los documentos fueron recibidos por el secretario general del Comité Directivo Municipal del PAN, Gilberto Prado, quien manifestó que los revisará y se tiene un plazo de 48 horas para si hay algún faltante se subsane.

Torres Noriega dijo que su planilla apoya la fórmula que a nivel estatal encabeza Juan Carlos Estrada en busca del Comité Directivo Estatal del PAN

Ya en entrevista Gilberto Prado manifestó que esta es la planilla que se registra para las elecciones del próximo 28 de julio.

Además de los integrantes de su planilla, al registró asistieron el ex Alcalde de Mazatlán, Carlos Eduardo Felton González y su esposa la ex Diputada local Silvia Treviño de Felton, el ex candidato al Gobierno del estado, Martín Heredia, el ex Diputado local Martín Pérez, así como otros militantes, cerca de 50 en total.

“Hoy nos registramos para dirigir el Comité Directivo Municipal de Mazatlán, nosotros ganaremos porque ganando nosotros gana el Partido Acción Nacional y su militancia en Mazatlán, la victoria será de quien les habla y de la planilla que encabezo, el éxito será del Partido Acción Nacional y de sus militantes panistas, ustedes, yo, los panistas de Mazatlán tenemos la responsabilidad de elegir con nuestro voto a quienes garantizamos la renovación de Acción Nacional y no volver a causar la ruta del fracaso”, recalcó Torres Noriega.

“El Partido Acción Nacional no está en venta y tampoco es moneda de cambio, los hechos lo demuestran sin duda con las desastrosas cifras electorales que hemos tenido a (con) quienes quieren seguir controlando a el PAN, ustedes saben, porque tuve la oportunidad, el honor de representar la candidatura por la diputación federal en las pasadas elecciones electorales, lo que no saben ustedes como nos pasó también a algunos candidatos es que nos dejaron solos, las dirigencias nos dejaron solos y no tuvimos el apoyo”.

Recalcó que ningún partido político honorable y serio se cura sus derrotas en los aciertos del otro, deben entender sus propias fallas y vicios con autocrítica y con responsabilidad, subrayó, entre otros puntos.

“Por qué estoy aquí ahora, porque tengo la capacidad, porque tengo la experiencia, porque tengo la calidad moral, porque tengo el valor, el esfuerzo y sobre todo porque tengo el carácter para tomar las riendas de Acción Nacional”, subrayó.

“Y (tengo) el carácter que se necesita para señalar que los malos gobiernos, como el Gobierno de Mazatlán están haciendo mal, seremos el contrapeso, el Partido Acción Nacional estará señalando los errores de cada uno de los gobiernos, sobre todo el de Mazatlán porque no está sabiendo gobernar”.

Recalcó que tanto a los integrantes de su planilla como a ella lo primero que les interesa es dar vida al PAN, acercarse, reconquistar a los panistas que no se han ido, pero que algunos líderes que quieren repetir, se han olvidado de ellos, los han usado y los siguen usando porque se quieren seguir apoderando del PAN, por lo que ya basta, no pueden seguir usándolos para satisfacer sus derechos personales y de grupo.

“Pero sí les digo una cosa, no vendan su voto, que no les compren su dignidad; tercero: síganme, fortalezcamos al Partido Acción Nacional, juntos lo podemos lograr”.

Tanto Martín Pérez como Martín Heredia y Silvia Trviño de Felton le manifestaron públicamente en el acto de registro su apoyo y trabajo para que esta planilla sea la triunfadora en las elecciones del próximo 28 del mes en curso en busca de ganar el CDM del PAN.

MARÍA DEL ROSARIO TORRES NORIEGA

Es Licenciada en Derecho.

Tiene 16 años de militancia en el PAN

Fue secretaria general, titular del área de Promoción Política de la Mujer del PAN en Mazatlán.

Directora Jurídica del Ayuntamiento y Secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán.

Candidata a Diputada Federal y ha laborado en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entre otros.