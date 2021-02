Rubén Rocha se dice listo para reincorporarse a la carrera por la Gubernatura

Informa que ya superó el Covid-19, según pruebas que le realizaron

Alma Soto

Tras 15 días de aislamiento y tratamiento, Rubén Rocha Moya, precandidato de Morena a la Gubernatura de Sinaloa, informó que superó el Covid-19.

Lo dijo a través de un video.

"Quiero informarles, amigos y amigas, que he llevado al pie de la letra el tratamiento, y lo he concluido, ya me ha hecho la prueba de PCR e hisopo y ha dado negativo, he generado anticuerpos", expresó.

¡Estoy listo! Seguir las indicaciones de las y los profesionales de la salud es fundamental. Gracias, Rocha pic.twitter.com/7xKeOQ190F — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) February 5, 2021

Por ello, dijo estar en actividad plena.

El precandidato agradeció las atenciones de todos.

Rocha Moya aseguró que ya está listo y en condiciones para trabajar en su proyecto.