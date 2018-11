Rubens Sambueza prefiere tÃ©cnico nacional para el Tricolor

FUTBOL

Rubens Sambueza prefiere técnico nacional para el Tricolor

El jugador del Toluca opina que esa sería la mejor opción, por encima de su compatriota Gerardo Martino

Rafael Moreno

A juicio de Rubens Sambueza el ideal para quedarse al frente de la Selección Nacional de Futbol debería ser mexicano.

El jugador ya naturalizado mexicano considera que sería la mejor opción por encima de la posibilidad de su paisano Gerardo "Tata" Martino.

"Creo que un entrenador mexicano sería lo ideal para la selección, ya que conoce al jugador nacional, de pies a cabeza, porque sabe cómo piensa el futbolista, sabe cómo puede reaccionar mediante una crítica o un halago", aseguró Sambueza.

"Pero es complicada la decisión, aunque sí creo que si hay un técnico mexicano, lo primero que tiene que hacer es poner mucho orden, realmente citar a la gente que quiere estar en la selección y tiene ganas de trascender, estos cambios que se están viendo son muy buenos para los jóvenes".

A últimas fechas se ha reavivado el tema de la naturalización para el Tricolor, especialmente con el tema del delantero de Santos, Julio Furch.

Sambueza se naturalizó años atrás, sólo que nunca pudo vestir la verde por haber participado con selecciones menores en su natal Argentina.

"Depende mucho de la Federación Mexicana, del técnico, sé que a veces a los jugadores mexicanos les molesta que un naturalizado pueda llegar a estar en la selección, no todos tienen esa posibilidad, creo que a los que cita, se lo merecen porque están haciendo las cosas bien.

"Desde mi punto de vista no es malo, ya que crea una competencia interna que ayude a que el grupo mejore y sabiendo que si un jugador mexicano no quiere venir a la selección, entonces un naturalizado si lo quiere hacer y puede aportar lo suyo, me parece que esa competencia es muy buena".