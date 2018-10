Ruby Rose es la Batwoman, figura que reaparece con cambios

La actriz, que se vio envuelta en la polémica por su próximo papel, se enfunda las mallas de la luchadora callejera que intenta echar la escoria de las calles de Gotham

Noroeste / Redacción

09/10/2018 | 12:34 AM

En Estados Unidos se está cocinando una serie de televisión que dará qué hablar. Después de decenas y decenas de series y películas centradas en superhéroes heteronormativos, por aquello de que son producciones de demasiado presupuesto como para arriesgarse a tener un protagonista LGBT, el estudio Warner Bros está preparando una adaptación de Batwoman para televisión. Y la primera imagen de Ruby Rose con el traje de superheroína ya está aquí y está tan poderosa como se esperaba.

La serie se centra en Kate Kane, una luchadora callejera que intenta echar la escoria de las calles de Gotham. Será una mujer con muchos demonios internos, atormentada como Bruce, y será una superheroína abiertamente lesbiana.

El personaje, que había aparecido por primera vez en 1956 como una luchadora enamorada de Batman, volvió en 2006 con cambios incorporados, como su atracción por las mujeres y no los hombres.

El plan de Warner Bros es presentar el personaje interpretado por Ruby Rose en el crossover de The Flash, Supergirl y Arrow que tendrá lugar en diciembre en el canal estadounidense The CW, en parte propiedad de Warner Bros ( será menor que el de la temporada pasada, donde también se integraba un episodio de Legends of tomorrow).

Si funciona, el mismo productor de todas las series de superhéroes, Greg Berlanti, lanzará un vehículo de lucimiento propio para el personaje, citó lavanguardia.com.

EN POLÉMICA

Ruby Rose como Batwoman no tardó en levantar la enésima polémica en redes sociales: fueron muchos usuarios los que se quejaron abiertamente de que Rose "no era lo suficientemente gay" para interpretar a Kate Kane, primera heroína lesbiana del universo DC.

Ello pese a que Ruby Rose es abiertamente homosexual desde hace muchos años, algo que, además, debería ser independiente de su labor y talento como actriz.

Rose, que abandonó Twitter e Instagram tras la polémica, demuestra ahora que, al menos en lo estético, es una Batwoman perfecta.

PROTAGONISTA

Ruby Rose es sobre todo conocida por dos facetas: una como it-girl, por ser una modelo que reta las convenciones de género y con una red de amistades famosas (Taylor Swift se cuenta entre sus amigas), y la otra como actriz de acción, tras protagonizar películas en la saga de XXX, Resident Evil y recientemente Megalodón.

VESTUARIO

Llama la atención que el vestuario de Batwoman sea tan semejante al que el personaje de Kate Kane viste en los cómics y no se haya apostado, como suele ocurrir con las heroínas del Arrowverso, por un pronunciado escote. Sin duda, una decisión acertada de la mano de Colleen Atwood, la reputada diseñadora de vestuario que colabora habitualmente con Tim Burton y que diseñó el vestuario de Supergirl, otro de los grandes personajes del universo superheroico televisivo de DC Comics.