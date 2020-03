Rudy Gobert, arrepentido por no haberse tomado en serio su contagio

El jugador de los Utah Jazz, el francés Rudy Gobert, el primer jugador de la NBA en dar positivo por coronavirus, aseguró sentirse mejor en estos días luego de ser diagnosticado el miércoles con el Covid-19 y reiteró sus disculpas por no haber tomado en serio la enfermedad.

El francés de 27 años actualizó su condición de salud este domingo en un video publicado por la NBA en las redes sociales, en el que instó a las personas a tomar precauciones para no propagar el virus.

“Se trata de protegerte a ti mismo y a las personas que te rodean”, dijo Gobert. “Desearía haber tomado esto más en serio y espero que todos los demás lo hagan porque podemos hacerlo juntos”. “Cuídate y mantente a salvo”.

Gobert dio positivo por coronavirus justo antes del inicio programado entre Utah y Oklahoma City el miércoles. El juego fue finalmente pospuesto.

“Me he sentido un poco mejor cada día gracias a la gente de atención médica de Utah y Oklahoma City y a todas las personas geniales”, señaló Gobert.

A message from @rudygobert27 to the fans ❤️ pic.twitter.com/8zAGDt97BR