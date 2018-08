Ruiz Massieu, la Ãºnica candidata, quedÃ³ electa como presidenta nacional del PRI

Ruiz Massieu, la única candidata, quedó electa como presidenta nacional del PRI

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomó protesta a Claudia Ruiz Massieu como dirigente del tricolor, cargo que ocupará hasta el mes de agosto de 2019.

“Para renovar al PRI, igual de importante que tomar decisiones es no eludir responsabilidad, el deber de una nueva dirigencia es hablar de frente, claro y con la verdad”, aseguró en el acto celebrado esta noche.

Cuando la ex Canciller tomó la palabra, agradeció el apoyo de los militantes, a quienes pidió no permitir que su dolor o enojo sean más grandes que la determinación para salir adelante.

“Volvamos a ser un partido de causas, no de cuotas, donde los militantes avancen por su mérito y esfuerzo”, llamó la nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional priista.

Asimismo, reiteró que en el Poder Legislativo serán una oposición firme, crítica, valiente y vigilante, ya que su objetivo es ser un verdadero contrapeso.

“A todos los mexicanos que nos dieron su confianza les decimos: vamos a representarlos con pasión, con inteligencia y con dignidad, sus causas son nuestras causas, las vamos a defender y promover desde los congresos, ayuntamientos y gobiernos de los estados”, subrayó.

Además, la ex funcionaria federal afirmó que se encuentran en campaña permanente, debido a que se avecinan meses de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio, cuyo camino, destacó, no será fácil ni cómodo.

“Caminaremos este trayecto juntos, estaré en la primera línea, no adelante, sino al lado de ustedes, dirigiré con la fuerza del ejemplo antes que con el peso del cargo, no les pediré nada que no esté yo dispuesta a hacer”, aseveró.

Durante la XLIII Sesión Extraordinaria, celebrada este martes, José Rubén Escajeda, titular de la Comisión Nacional de Procesos Internos del partido, aclaró que el registro de Ruiz Massieu como candidata a la presidencia del PRI fue el único que se declaró procedente, ya que el aspirante Rogelio Audiffred no cumplió con todos los requisitos de la convocatoria.

Claudia Ruiz Massieu fue la única que presentó ayer su solicitud de registro como candidata a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del tricolor.

El partido de Enrique Peña Nieto, que perdió todo en las elecciones de este verano (incluyendo la Presidencia), elegirá este martes a un nuevo líder, quien asumirá una fuerza política mermada después de años catastróficos para el país.

La elección del siguiente presidente nacional se llevará a cabo de manera exprés, apenas un mes después de que Claudia Ruiz Massieu, ex Secretaria de Relaciones Exteriores, tomara las riendas del Revolucionario Institucional (PRI), y siete semanas tras la derrota tricolor frente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El registro para dirigir al PRI se abrió este lunes 20 de agosto, de 19:30 horas a las 20:00 horas.