Rulex EO lleva el Rap en las venas

A través de sus letras, el joven rapero le canta a su terruño Eldorado, con las que resalta su cultura, su riqueza, y su gente

Leopoldo Medina

16/04/2019 | 11:00 AM

Aunque Raúl Espero Ochoa empezó escribiendo canciones románticas, en el Rap encontró el género ideal para destacar sus letras, expresar su arte al ritmo de bits, fusionando el Trap, Hip hop, y Reggaetón, haciéndose llamar artísticamente como Rulex EO.

Él es oriundo de Eldorado, Sinaloa, y su música, destacó el joven rapero, hablaba en un principio de la calle, de sus vivencias.

“Desde hace tres años he compuesto temas con los que le canto a mi pueblo, defendiendo la cultura, hablando de mi gente, uno de los temas se llama 'Eldorado', otro es 'Despierta”, destacó el intérprete.

Pero esto no es todo, para el 119 aniversario de la fundación de Eldorado, el rapero escribió el tema 'Contra su nombre', destacando en su letra el abandono que vive Eldorado en materia cultural y artística, entre otros, pero aún así, mostrando el lado positivo a través de metáforas hechas música.

Tal y como lo versa en una de sus canciones llamada Eldorado:

“Bienvenidos a Eldorado/ un pueblo por la gente adorado / tan lleno de cultura, que así se ha /desarrollado, forjado. /Personajes influyentes y convincentes / caminando por el bulevar, / mirando la gente platicar, empezando /un nuevo día pa' ponerse a trabajar”.

Eldorado, destacó, representa riqueza, que no es nada de lo que cree la gente, es un pueblo contra su nombre, por ello a través de sus melodías da a conocer por qué para él su pueblo es importante.

Un hobbie que se volvió una pasión

Aunque rapear empezó como un juego con los amigos, hoy a 10 años de aquellas improvisaciones, estar inmerso en este género, se ha convertido para Rulex en su modo de vida, una profesión, con la que ofrece una propuesta musical, encontrando buena respuesta en el público.

“Estoy cien por ciento dedicado al arte, a la música, pero también soy artista urbano, pintor, también me dedico a la fotografía, hago videos, y estoy muy contento porque mi proyecto musical ha gustado”.

Dentro de su repertorio musical, cuenta con más de 50 temas, contando con algunas producciones discográficas, en los que se aprecia un buen sonido, calidad en sus letras, y pasión por este género en el que sus palabras toman gran fuerza para expresar lo que lleva dentro, cantando realidades.

“Mi primer disco llegó en el 2015, pero sólo fue con temas románticos llamado Mi primer amor, compuesto de 12 temas, todos escritos por mí, y a partir del 2018 fue cuando empecé a darle más fuerza a los temas de Rap, del que surgió el segundo disco llamado Despierta, grabado en el 2017, tema con el lanzo una invitación a mi pueblo a que deje de ser un pueblo dormido”.

En tu piel

Su disco más reciente se titula En tu piel, del cual se desprende éste como tema principal, una melodía con mucho ritmo, en el que le canta a la sensualidad y belleza de la mujer sin tanto drama.

El disco está compuesto por 18 temas, algunos cuentan con colaboraciones de amigos.

Cabe destacar que sus discos los ha grabado de manera independiente, ya que no cuenta con el apoyo de ninguna casa productora o disquera, por lo que él mismo se encarga de la producción, música, grabaciones y realización de videos.

“Me gustaría tener apoyo de alguna disquera, sobre todo porque en Sinaloa predomina más el género regional mexicano, por lo que el Rap gusta menos, así que cree mi propio estudio casero, aún así me siento satisfecho con el trabajo musical que he realizado porque la gente ha respondido muy bien, y lo agradezco, pero ojalá alguna disquera me diera la oportunidad trabajar con ellos”.

A lo largo de su carrera como rapero, Rulex ha tenido la oportunidad de alternar con otros raperos sinaloenses en algunos festivales, como El Enfermo, Bazzooko, Salvado, entre otros, con quienes ha compartido el escenario en encuentros de Rap en Culiacán, así como en Eldorado.

Con influencias musicales como Cancerbero, J Balvin, Nash Scratch, Calle 13, entre otros, han sido inspiración para crear líricas revolucionarias que atrapen los oídos a los que quiere llegar, con el deseo de conquistar más escenarios, no solo de Sinaloa, sino más allá de sus fronteras, dentro y fuera de México.

Entre sus próximos proyectos, está el de lanzar el tema 'Mexicano' en el cual resalta la cultura mexicana.

Su redes sociales

Facebook: Rulex EO

Instagram: rulex.eo

YouTube: Amosay