Rusia aplicará la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 primero a médicos y maestros

En videoconferencia, el mandatario ruso aseguró que han sido o serán producidas en los siguientes días más de dos millones de dosis de la vacuna “Sputnik V”, por lo que pidió “organizar el trabajo de tal manera que a finales de la próxima semana comencemos esta vacunación a gran escala”

Sinembargo.MX

02/12/2020 | 08:20 AM

MÉXICO._ El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó este miércoles empezar la próxima semana la vacunación a gran escala contra el coronavirus con el fármaco “Sputnik V”, que será gratuito para la población y tendrá carácter voluntario. Al principio, serán inoculados médicos y maestros, dijo la agencia Russia Today (RT).

“Más que 2 millones de dosis han sido producidas o serán producidas en los próximos días. La producción de la primera vacuna contra el coronavirus registrada en el mundo, ‘Sputnik V’, alcanzará este nivel”, declaró el mandatario en el marco de una videoconferencia, agregando que esto permite empezar la vacunación a gran escala en el país. Al principio, serán inoculados médicos y maestros.

“Si usted considera que hemos llegado a este paso, le pido organizar el trabajo de tal manera que a finales de la próxima semana comencemos esta vacunación a gran escala”, dijo Putin, dirigiéndose a la Viceprimera Ministra rusa, Tatiana Gólikova.

En respuesta, Gólikova afirmó “estar segura de que comenzarán todas las actividades preparatorias para informarle a usted [a Putin] sobre la disposición de empezar [la vacunación] la próxima semana”. No obstante, el Presidente ruso pidió no informar, sino ya empezar la vacunación. “Empecemos el trabajo a gran escala”, ordenó.

Apenas el pasado 24 de noviembre, Rusia aseguró que su vacuna experimental contra el coronavirus es muy eficaz y prometió que costará menos en los mercados internacionales que las vacunas de algunos de sus competidores occidentales.

De acuerdo con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que financió el desarrollo de la vacuna, la “Sputink V” costará menos de 10 dólares por dosis en los mercados internacionales. La vacunación será gratis para los rusos, dijo el fondo.

El fondo prometió en una declaración que su vacuna, de la que se necesitan dos dosis, será “dos o más veces más barata” que aquellas desarrolladas por Pfizer o Moderna, que costarán aproximadamente 20 dólares y 15-25 dólares por dosis, respectivamente, basado en los acuerdos que las compañías han logrado para suministrarle sus vacunas al Gobierno estadounidense.

Kirill Dmitriev, director del fondo, les dijo a reporteros que se espera que más de mil millones de dosis de la vacuna sean producidas el año próximo fuera de Rusia.

Rusia fue blanco de críticas en todo el mundo por darle a la “Sputnik V” la aprobación de sus reguladores a inicios de agosto, pese a que no había completado las pruebas avanzadas con decenas de miles de personas, algo requerido para garantizar la inocuidad y la eficacia de la vacuna antes de distribuirla ampliamente.

Un estudio avanzado entre 40 mil voluntarios fue anunciado dos semanas después de que el tratamiento recibió la aprobación del Gobierno. La fase sigue en curso, pero la vacuna le fue ofrecida a personas en grupos de alto riesgo —como trabajadores médicos y maestros— pese a que numerosos expertos han advertido que no debe ser usada antes de que se completen las pruebas necesarias. Varios altos funcionarios han dicho que ya han sido vacunados.

El Presidente Vladímir Putin —que anunció la aprobación de la “Sputnik V” con gran fanfarria en agosto, diciendo que una de sus hijas había sido vacunada— ha dicho que las inyecciones son efectivas e inocuas, pero no parece tener apuro para vacunarse.

A la pregunta de si el Presidente se había vacunado, el portavoz del Kremlin Dimitri Peskov dijo el martes que Putin “no puede usar una vacuna no certificada”. Agregó que “las vacunación no ha empezado de forma amplia y el Jefe de Estado no puede tomar parte en la vacunación como voluntario”.

CARACTERÍSTICAS DE “SPUTNIK V”

“Sputnik V” utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad26 y Ad5, que se aplican en dos inyecciones.

Esta solución no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales, que no multiplican y resultan completamente seguros para la salud.

De hecho, el fármaco se basa en una plataforma de dos vectores ya existente con la que ya se crearon otras vacunas.

De acuerdo con el segundo análisis provisional de los datos de la tercera fase de los ensayos clínicos de la vacuna rusa, tiene una eficacia del 91.4 por ciento el día 28 después de la primera inyección y de más del 95 por ciento para el día 42 después de la primera inoculación.

Dicha información fue dada a conocer por el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), que financia el desarrollo de “Sputnik V”, creada por el Centro de Investigación Gamaleya sobre la base de la plataforma bien estudiada de vectores de adenovirus humanos.

Los cálculos preliminares de la eficacia se realizaron a partir de los datos de 18 mil 794 voluntarios y serán publicados por los científicos del Centro Gamaleya en una de las principales revistas científicas internacionales, mientras que cuando finalice la tercera fase de los ensayos clínicos, se otorgará acceso al informe completo sobre ellos.

-Con información de AP y RT