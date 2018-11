Russell Crowe lucirÃ¡ totalmente irreconocible en su prÃ³ximo papel en la Tv

Russell Crowe lucirá totalmente irreconocible en su próximo papel en la Tv

El actor hará una transformación total en su apariencia para su nuevo trabajo

Noroeste / Redacción

18/11/2018 | 11:19 AM

LOS ÁNGELES._ Más de una vez Russell Crowe ha sorprendido con sus cambios de apariencia para sus películas. Sin embargo, ésta se lleva todas las palmas. El actor interpretará al magnate de los medios de comunicación Roger Ailes en The Loudest Voice in the Room y tuvo que cambiar completamente su estética para interpretarlo.

Lejos del atractivo gladiador que interpretó en la película que le dio fama, reconocimiento y hasta un premio Óscar, Crowe luce rapado, gordo y avejentado en su nuevo papel donde, valga la redundancia, se pondrá en la piel de uno de los hombres más influyentes de los medios de comunicación norteamericanos, el mismo que colaboró en la campaña con la que Donald Trump alcanzó la presidencia.

Falleció el año pasado en medio de un escándalo que se originó tras ser acusado de abuso sexual.

Para meterse en la piel de Ailes para esta nueva miniserie, Crowe ha engordado, pero también ha recurrido a prótesis, como se aprecia en imágenes donde los técnicos se las retocan. No será el único que se pondrá en los zapatos del magnate: la miniserie que rueda junto a Naomi Watts, Nicole Kidman y Charlize Theron.

La película se centra en la caída de Ailes vista a través de los ojos de un grupo de empleadas. Kidman interpretará a Gretchen Carlson, la presentadora de Fox News que demandó a Ailes por acoso en 2016, y Theron representará a Megyn Kelly, cuya decisión de hacer pública su propia historia de abuso se convirtió en un punto de inflexión clave. Malcolm McDowell está a bordo como el presidente de News Corp, Rupert Murdoch.