Russi Taylor, la legendaria voz de la famosa ratoncita Minnie Mouse fallece a los 75 aÃ±os

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- La voz de Minnie Mouse y leyenda de Disney, Russi Taylor falleció en Glendale, California, el pasado 26 de julio a los 75 años.

Por medio de sus redes sociales, la compañía Disney anunció el fallecimiento de la actriz de voz durante este sábado.

“Minnie Mouse perdió la voz con el fallecimiento de Russi Taylor”, dijo Bob Iger, presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company.

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/LlwLvCC7GK pic.twitter.com/glZujg1MUW