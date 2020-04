Ryan Cook apoya labor social de los Marlins de Miami

MIAMI._ El relevista de los Marlins, Ryan Cook, y su esposa Lindsay, están otorgando ayuda a las familias más necesitadas del sur de la Florida. Juntos han aportado fondos hacia la Casa Ronald McDonald en Miami.

La iniciativa de Cook es en alianza con el Home Plate Relief Fund de la Fundación de los Marlins de Miami.

“Esto afecta cerca a casa”, dijo Cook. “Mi esposa, Lindsay, es enfermera de oncología pediátrica en Stanford. Pensamos que sería una buena oportunidad para ayudar lo más que podamos en estos momentos”.

My wife and I have partnered with @Marlins and @MarlinsImpact to help local South Florida families. pic.twitter.com/FIjaszH5Pf