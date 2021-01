Ryan García noquea a Luke Campbell y gana cetro mundial interino Ligero del CMB

este sábado, realizado en el “American Airlines Center” de Dallas, Texas.

El pugilista estadounidense de raíces mexicanas sufrió una caída en el segundo round y parecía que su suerte se terminaba ante el experimentado peleador de 33 años que venía de ser derrotado por el ucraniano Vasiliy Lomachenko hace más de un año. El ganador de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en el peso Gallo puso en jaque a la estrella en ascenso con un zurdazo limpio al rostro que depositó a García en la lona.

LUKE CAMPBELL PUTS RYAN GARCIA ON THE CANVAS IN ROUND 2 💥 pic.twitter.com/hCQaPiVHjY