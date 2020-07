Ryan Murphy, creador de Glee, obsequia fondo universitario a hijo de Naya Rivera

Los creadores detrás de ‘Glee’, el exitoso programa de Fox que ayudó a lanzar la carrera de Naya Rivera, rindieron un emotivo homenaje a la actriz en una larga declaración, en donde destacaron que apoyarán a la familia de la actriz

Noroeste / Redacción

15/07/2020 | 10:01 AM

“Glee” fue uno de los programas juveniles más exitosos de la última década, que ayudó a lanzar la carrera de muchos jóvenes talentos, entre ellos a Naya Rivera, la actriz estadounidense de origen puertorriqueño que falleció el pasado miércoles mientras nadaba con su hijo de 4 años en el Lago Piru en Ventura, California.

Después de que su cuerpo apareciera este lunes tras de larga búsqueda, los creadores de “Glee” rindieron homenaje a la actriz en una larga declaración. Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan emitieron el comunicado a través de 20th Century Fox TV.

"Estamos desconsolados por la pérdida de nuestra amiga Naya Rivera (…) Naya no era un personaje principal cuando la elegimos para ‘Glee’. No tenía más que unas pocas líneas en el piloto. Pero no nos llevó más de un episodio en darnos cuenta de que habíamos tenido suerte de encontrar una de las estrellas especiales más talentosas con las que tendríamos el placer de trabajar”.

El trío recordó las "icónicas representaciones musicales de ‘Glee’" de Rivera, así como el "humor y la humanidad" que ella trajo a su personaje, la relación de Santana con Brittany (Heather Morris).

"Fue una de las primeras veces que se vio una relación abiertamente lésbica de secundaria en la televisión y Naya entendió lo que 'Brittana' significaba para las muchas mujeres jóvenes que se veían representadas en la televisión por primera vez", dijeron.

Los tres concluyeron en su comunicado con el anuncio de que están creando un fondo universitario para Josey, el hijo de Rivera con su ex esposo Ryan Dorsey.

"Nuestros corazones están con su familia, especialmente con su madre, Yolanda, que era una gran parte de la familia Glee y su hijo Josey", dijeron. "Los tres estamos actualmente en el proceso de crear un fondo universitario para el hermoso hijo que Naya amaba más que nada".