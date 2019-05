Ryan Reynolds, encantado con el Detective Pikachu

En la película, frente al dulce comportamiento de la mascota en los videojuegos, Reynolds da vida a un personaje con amnesia, que no sabe nada de su pasado.

Sinembargo.MX

03/05/2019 | 10:37 AM

NUEVA YORK (EFE)._ El actor Ryan Reynolds y el Detective Pikachu tomaron este jueves Times Square en Nueva York para el estreno de la primera película live-action del ratón amarillo, Detective Pikachu, cuyo estreno mundial está previsto para el 10 de mayo.

Reynolds, que pone la voz a la mascota de la franquicia Pokémon en esta cinta, es el protagonista de la misma junto con Justice Smith, quien interpreta a Tim Goodman, el hijo de 21 años de un detective desaparecido y que cuenta con la ayuda de Pikachu para encontrarlo.

Ryan Reynolds y su esposa, Blake Lively, en el estreno de la película Pokemon Detective Pikachu.

Al darse cuenta de que puede hablar con Pikachu, algo único en el mundo, unen sus fuerzas para desentrañar el misterio en las calles de Ryme City (Ciudad Rima), una urbe que mezcla aspectos de la isla de Manhattan en Nueva York con otros de la capital de Japón, de donde es originaria la saga.

Como parte de la promoción, la estación de metro más cercana a Times Square aparecía con sus pantallas repletas de los personajes de la serie de videojuegos y con anuncios del próximo estreno de la película.

Varios Pikachus gigantes hacían las delicias de los miles de visitantes que cruzan a diario Times Square y que hoy preferían sacarse selfies con el ratón amarillo que con los habituales de la zona, Iron Man o la Estatua de la Libertad.

En la película, frente al dulce comportamiento de la mascota en los videojuegos, Reynolds da vida a un personaje con amnesia, que no sabe nada de su pasado, que además es adicto a la cafeína y necesita encontrar al padre de su compañero, en parte, para encontrarse a sí mismo y recuperar su memoria.

“Nunca me imaginé que esto (encarnar a Pikachu) me ocurriría en algún momento, pero estoy encantado de que me haya sucedido”, respondió Reynolds a los fans que le preguntaban durante una retransmisión en directo a través de la cuenta oficial de la película en Twitter.

Los Pokémon fueron reconstruidos a través de ordenador, por lo que a los fans también les surgió la curiosidad de cómo es actuar dirigiéndose a unos personajes que no existen en realidad.

“Era muy difícil, pero teníamos que utilizar nuestra imaginación. ¿Cómo de difícil era grabar sin seres humanos?”, respondió Justice Smith, para después rebotar la pregunta a Reynolds.

Lanzado en 1996, la marca Pokémon engloba los videojuegos -más de 300 millones de unidades vendidas de sus títulos en todo el mundo-, así como la serie de anime, más de 20 películas animadas, libros, ejemplares de manga, músicas, merchandising, la aplicación para móviles Pokémon Go y un juego de cartas intercambiables.

Los actores Ken Watanabe, Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Chris Geere, el director de cine Rob Letterman y el actor Omar Chaparro posan durante el estreno estadounidense de la película Pokemon Detective Pikachu.