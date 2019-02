Ryan Reynolds explica su experiencia como Pikachu, el PokÃ©mon mÃ¡s famoso del mundo

Ryan Reynolds explica su experiencia como Pikachu, el Pokémon más famoso del mundo

En el video el actor adelantó que el motivo de la publicación es por el lanzamiento de un nuevo tráiler de la película Detective Pikachu

Sinembargo.MX

26/02/2019 | 08:29 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ El actor Ryan Reynolds publicó un video en su cuenta de Instagram donde revela su experiencia al interpretar a Pikachu, el pokémon más famoso del mundo.

En el video el actor cuenta de una forma muy exagerada cómo fue la preparación a la que se tuvo que someter para interpretar a este fascinante ratón, famoso en todo el planeta.

“Viví ahí, respiré ahí. He pasado el año entero como el Detective Pikachu“, dijo el actor en el video publicado en su cuenta de Instagram.

“Traer a Detective Pikachu a la pantalla grande es un privilegio que no me tomo a la ligera. Cada segundo de mi energía estuvo puesto en hacer que este personaje cobre vida con todos los exactos requisitos que exigen los más grandes fanáticos de pokémon pueden esperar”, dice Reynolds.

El actor reveló que el motivo de este video es por la publicación de un nuevo tráiler de la película Detective Pikachu, que será revelado el día de mañana.

Otra de las revelaciones del video es la reacción del actor al recibir el anunció de que sería un pokemón:

“Estaba camino a recorrer a mis hijas a la escuela y cuando escuché que tendría este papel no me presenté... a la escuela, porque el Detective Pikachu no sabe lo que son dos niñas pequeñas”.

En el primer adelanto se puede ver a la ciudad de Ryme City, donde Pokémon y humanos conviven en paz. Y entre los muros y callejones se distinguen una buena cantidad de estos seres pertenecientes a varias generaciones.

En los trailer anteriores se han revelado la participación de nuevos Pokémon como Charmander, Dodrio, Comfrey, Bulbasaur, Pidgeotto, Lickitung y Grandbull.

El estreno de la esperada cinta de Pokémon se tiene contemplado para los primeros días de Mayo.