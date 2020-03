Ryan Tannehill extiende su contrato con Titanes de Tennessee

La extensión contractual es por cuatro años y 118 millones de dólares

Noroeste / Redacción

15/03/2020 | 12:39 AM

NASHVILLE._ El mariscal de campo Ryan Tannehill y los Titanes de Tennessee acordaron los términos de una extensión contractual de cuatro años y 118 millones de dólares, 62 garantizados.

El egresado de la Universidad Texas A&M lideró a la liga en índice de pasador con 117.5, completó el 70.5 por ciento de sus pases para dos mil 742 yardas y 26 anotaciones. El pasador fue el “Comeback Player of the Year” en la temporada 2019-2020.

Con Tannehill en los controles de la ofensiva, Titanes ganó siete de los últimos 10 juegos de temporada regular para llegar a playoffs.

Mediante un aplastante juego terrestre, Tennessee venció a Patriotas de Nueva Inglaterra y Cuervos de Baltimore, para perder el Juego de Campeonato de la AFC contra el eventual campeón de la NFL, Jefes de Kansas City.

Titans, Ryan Tannehill agree to terms on contract extension. (via @Rapsheet) pic.twitter.com/JfDAj2FUjG — NFL (@NFL) March 15, 2020

Al asegurar a su mariscal de campo para las próximas temporadas, el siguiente movimiento en la agencia libre para el equipo dirigido por Mike Vrabel es asegurar la continuidad del corredor estrella Derrick Henry.

LEER: Jugadores de la NFL acuerdan nuevo acuerdo colectivo

(Con información de Notimex)