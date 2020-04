Ryan Zimmerman pone de su parte para médicos ante la crisis por Covid-19

Ryan Zimmerman y su esposa, Heather, han contado con el apoyo de la comunidad de Washington, D.C. durante la carrera de 15 años del primero en los Nacionales. Entonces, cuando apareció la pandemia del coronavirus, sintieron la necesidad de devolverle a dicha comunidad.

Los Zimmerman han creado el fondo “Pros for Heroes Covid-19 Relief Fund”, una campaña diseñada en un principio para proveerles a los profesionales del Inova Fairfax Hospital equipos protectores y comidas saludables de la empresa SuperFd.

“La comunidad ha hecho tanto para nosotros”, dijo Zimmerman en una llamada por conferencia. “Esto es para los fans que van a los juegos. Los médicos y enfermeras, además de los que están siendo golpeados por esto, son la gente que va a vernos jugar. Queríamos hacer algo”.

S/O to the @InovaHealth team for helping us make just a little difference where we can. We are honored to have these daily (zoom) platforms to share our gratitude and thanks to the critical care members at home and on the front lines! #ProsForHeroes 🙏 pic.twitter.com/EPdYf5hogN