BEISBOL

Ryan Zimmerman y Joe Ross deciden no jugar la temporada 2020 de las Grandes Ligas

Ambos peloteros de los Nacionales de Washington tomaron la decisión debido a la pandemia del coronavirus que se vive

Noroeste / Redacción

Por primera vez en la historia de la franquicia en Washington (desde el 2005), una temporada de los Nacionales no incluirá a Ryan Zimmerman. El infielder veterano y el derecho Joe Ross decidieron no jugar en el 2020.

Zimmerman, de 35 años, clarificó el lunes que esto no marca el final de su carrera de 15 campañas en Grandes Ligas. Explicó que su situación familiar lo motivó a tomar esta decisión. La madre de Zimmerman pertenece a un grupo de alto riesgo con el coronavirus, a la vez que tiene tres hijos—incluyendo un recién nacido. Sin embargo, el mismo veterano no es considerado de alto riesgo, así que al no jugar, no recibirá su salario ni su tiempo de servicio este año. Lo mismo se ha aplicado en el caso de Ross.

Zimmerman fue la primera selección de los Nacionales en el 2005, cuando el equipo se trasladó de Montreal a Washington. Es el líder de todos los tiempos de los Nacionales en partidos jugados, visitas al plato, hits, jonrones y empujadas, entre otras categorías. Estaba proyectado para jugar a tiempo parcial en la primera base y como bateador designado.

De su parte, Ross se perfilaba como el quinto abridor de los campeones.

“Apoyamos 100 por ciento su decisión de no jugar este año”, dijo en un comunicado el presidente de operaciones de beisbol y gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo.