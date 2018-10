NORARTE 2018

Saber elegir tutoriales, recomienda el pintor Miguel Flores a los millennials

El artista, quien seleccionará la obra de la exposición NorArte 2018, considera que los jóvenes deben tener cuidado de las herramientas que utilizan para su formación

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Los millennials buscan respuestas a sus dudas sobe cualquier tema a través de los tutoriales, lo hacen para aprender a cocinar, crear una escultura, producir germinado o ser artísta visual.

El pintor mazatleco Miguel Flores previene sobre esta práctica de los jóvenes, él es el artista que va a seleccionar la obra que estará colgada en la exposición NorArte 2018, que se va a inaugurar el 19 octubre en el Muro de la Expresión, en la Gran Plaza.

Miguel Flores tiene una trayectoria de 38 años como artista visual, ha dedicado una parte de su carrera a formar a las nuevas generaciones, a las que advierte que no todos los tutoriales son buenos y que tienen que tener cuidado al elegir para que puedan tener buenos resultados de las herramientas que utilizan para su formación.

“Actualmente los jóvenes se acercan a los tutoriales en la web y muchos de esos espacios no guían correctamente a los muchachos, tendrían que tener una persona que los asesore para que no tomen caminos que no los van a llevar a desarrollarse como artistas”, compartió.

“Los tutoriales no son negativos si sabes escogerlos, recomiendo que se acerquen con alguien que tenga experiencia y que estas personas les sugieran lo que vale la pena y lo que no. Antes, los maestros eran los pintores que tenían experiencia, yo platicaba mucho con Carlos Bueno, con Pito Pérez y con Antonio López Sáenz, que por mucho tiempo fueron una referencia mazatleca del quehacer pictórico”.

NORARTE, UNA PLATAFORMA DE AYUDA

Para Miguel Flores, NorArte, evento que organiza Grupo Noroeste y que este año honrará al maestro Álvaro Blancarte, es una plataforma en la que la obra del artista se confronta con el espectador y éste completa la creación con su propio criterio, experiencia o sensibilidad.

“NorArte es una plataforma que ayuda a los pintores a acercar su obra a los espectadores, para que entablen un diálogo. Cada año los pintores tienen la oportunidad de aprender al enfrentar su obra con un público amplio que asiste a NorArte” dijo.

“Existen personas que cuando van a una muestra expresan que no saben nada de arte, pero si le muestras una pintura de gran calidad , lo provoca, se puede conmover y tener una reacción de rechazo; si un niño pequeño ve una buena pintura se impacta, esa emoción a flor de piel es la que el pintor siente y aprovecha para que se detone en él la inquietud de crear, de trabajar sobre una obra”.

“Cuando veo trabajar a los pescadores, la acción de atrapar peces o el manejo de los chinchorros me provoca una emoción, muchos artistas logran rescatar esa emoción pura en su obra y si tienen talento se la pueden trasmitir a los espectadores que entablan diálogos con las obras”, mencionó.

“Hay algo que vibra ahí, en esas imágenes que ofrecen un sentido emocional y que hace que la maquinaria de la creación empiece a funcionar, como solucionar el color, la luz, para acercarte pictóricamente a lo que sentiste, tiene que ver la fuerza con la que jalas el pincel, así es como surge la obra”.

LA PASIÓN, INDISPENSABLE

Para el pintor, la pasión es un ingrediente indispensable para un pintor.

“Tienes que estar apasionado por la pintura para que te entregues febrilmente al trabajo a la investigación de materiales, dedicarle muchas horas a una sola obra crea la posibilidad de encontrar respuestas, caminos que te lleven a definir tu estilo después de muchas horas de trabajo llegarás a tus propias formas de expresión, el estilo no se busca, surge del trabajo cotidiano”, compartió

“Mucha gente piensa que el arte contemporáneo es tomar un objeto, pegarlo en un cuadro y ponerle un título, eso no es arte, el arte tienes que manipular espacios, controlar ambientes, dominar las técnicas. Si lanzas un brochazo, no es fortuito, un pintor con vocación analiza profundamente el brochazo y le da sentido estético y conceptual, tienes que vivir los procesos para evolucionar como artista”.

PINTOR

Miguel Flores considera que NorArte, evento que organiza Grupo Noroeste, es una oportunidad para los pintores para que sus obras entren en diálogo con los espectadores.

¿CÓMO PARTICIPAR EN NOARTE 2018?

- Los artistas sinaloenses pueden ser parte de la exposición NorArte, que llegará a su edición 18, enviando una obra inédita en las disciplinas de pintura, escultura, ilustración, video, dibujo, arte urbano, instalación, fotografía, performance, gráfica, mixtas, arte digital, además de que este año se suma el action paint.

- Consulte las bases en los anuncios publicados en el periódico Noroeste y en sus redes sociales.

INFORMES

Al teléfono 915 5200 y al correo norarte@noroeste.com