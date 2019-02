Columna catorcenal

Saber Vivir

Consejos para hacer frente a la cotidianidad

Octavio Robledo, Psicólogo clínico y tanatólogo

A finales de l1980 conocí a las hermanas Marcia y Lupita Magaña. Trabajaban como ejecutivas en un banco y para bien de muchos, no se quedaron con las ganas de estudiar la carrera de Psicología. Eran y son muy divertidas, siempre tienen la broma al alcance, desde estudiantes muy dedicadas.

Después de una larga experiencia laboral, se han convertido en excelentes profesionales de la Psicología con especialidad en adicciones, algo que me llena de orgullo como maestro que fui de ellas.

Siendo ellas alumnas, nos fuimos haciendo amigos poco a poco hasta lograr una amistad entrañable. Nos queremos mucho, nos respetamos y haciendo cuentas, ya son 30 años de tratarnos, de reunirnos, de disfrutar tantos y tantos momentos agradables, también de acompañarnos y ser solidarios en los momentos no gratos de nuestra vida.

Recuerdo que siendo alumnas, Marcia dio a luz a su hija, Ana Sofía. Yo, en ese momento, impartía las materias con mayor dificultad, pero a la vez, de las asignaturas más fascinantes en Psicología clínica: psicopatología y técnicas proyectivas. Es un poco difícil ir comprendiendo las enfermedades mentales, su diagnóstico y su tratamiento. Varios estudiantes, la verdad, sufrían con estas materias, y pues yo un poco o muy estricto, hacía temblar a varios.

Pues un día, ya a la salida de la escuela, me dirigí a felicitar a Marcia al hospital, pero al entrar a la habitación, observé que había varias de sus compañeras que fueron a visitarla. Esperé afuera para no ser muchos en la habitación y no cerré la puerta, según yo para que entrara aire y estuviera ventilado. Me senté en una silla y al rato oí que dijo Magui Torres: “ay, Marcia, de la que te salvaste. Ahora tuvimos examen de psicopatología y estaba muy difícil”, y Marcia contestó: “me imagino. Ya ves que el Octavio se pasa de estricto. Prefiero parir otra muchacha que presentar su examen”. En ese momento entré, en la mano traía un examen que me sobró y le dije: “tienes 45 minutos para contestarlo. Ni creas que te salvaste”. Todas las visitas se quedaron paralizadas y de verdad lo disfrute tanto. Jajaja.

Por esa temporada, conocí a la mamá de las Magaña. Un día fui a la casa de ellas y señora me pareció una buena mujer, educada, atenta. Me invito a pasar y creo que celebraban un cumpleaños porque recuerdo que ahí probé la comida de doña Marcia, ¡excelente cocinera! Me di cuenta que Lupita y Marcia habían heredado de ella ese carácter vacilador, pero no la igualaban, doña Marcia “se cocía aparte”. Como era la primera vez que yo entraba a su casa, fue muy cortés. No sabía a donde sentarme, fui al primero que sirvió la cena y ya en la plática con los presentes, se enteró que yo era maestro de sus hijas; se acercó a mí y me dijo: “¿puede venir a la sala conmigo, maestro, por favor?” Lo dijo en voz muy bajita y yo acepté, intrigado la seguí y ya ubicados en la sala me dijo: “así que usted es el hijo de la chin…….. que hizo sufrir a mi hija con su dichoso examen el día que parió?” Yo me asusté de pronto, pero al verle la cara y ver el gozo de “su maldad”, me ataque de la risa.

Desde ese momento me hice su admirador, su aliado y, sobre todo, obtuve una de las amistades que siempre voy a recordar con mucho cariño, siempre muy pintadita, con su buen peinado y sobre todo por su calidad humana. “Ven a comer; estás muy flaco. Quién sabe si comas tú. Bueno, no todos los días porque aquí tampoco es posada “. “Llévenle a Octavio del arroz con leche que hice, para que conozca la buena comida, y deje de comer cochinadas”.

Yo hablaba seguido a su casa para comunicarme con Marcia y siempre ella contestaba el teléfono: “¿es la casa de la perdición?”, decía yo. Doña Marcia inmediatamente tenia una contestación: “ si no tienes nada que hacer, Octavio, de perdida vete para el patio y sácate los piojos, pero no estés fregando en esta casa, donde vive pura gente decente”. “Doña Marcia, ¿están las viejas bombas de sus hijas?” “Mira, Octavio, mis hijas están preciosas. Yo creo que te equivocaste de teléfono”. “¡Aaay, hijas! Contesten el teléfono porque este chingado me va a matar de un corajeee”.

Le conocí su gran orgullo de ser originaria de Villa Unión, siempre lo presumía y yo siempre la “choteaba” por ese lado, siempre en broma. “Así que usted es la flor más bella de Villa Unión, doña Marcia?”, “pues aunque te duela. Tú no tuviste la suerte que te parieran en mi bello pueblo, fueras otra cosa, fino como mis hijas, es más fueras decente, hijo de...”

El pasado 17 de noviembre, doñaMarcia ndejó las bromas y ahora nos deja una gran cantidad de recuerdos para reírnos y reírnos. Sus tres hijas, Lupita, Marcia y Claudia se deben de sentir muy orgullosas de haber tenido una madre que vino a enseñarnos a disfrutar la vida, una mujer amorosa y orgullosa de su familia y de su pueblo, que por cierto en el panteón , en silencio le dije: “ahora sí le creo que es de abolengo, doña Marcia, aquí está presente, en su despedida, el famoso Cuchupetas, orgullo de Villa Unión y de Mazatlán; ahora sé que es su sobrino. Hasta en el último momento me sorprende, doña Marcia.” De seguro me hubiera contestado: “¿Qué esperabas, hijo de la chi..? Siempre te dije que yo si soy fina y de buena familia”.