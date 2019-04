Columna

Saber Vivir: El agresivo verbal en las redes sociales

El psicólogo clínico y tanatólogo Octavio Robledo habla sobre el lenguaje agresivo virtual

Octavio Robledo

La honestidad u honradez es la virtud, que se podría definir en decir verdad, ser decente, recto, íntegro, razonable y justo.

Desde un punto de vista filosófico, la honestidad es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo cómo se piensa y se siente;coherencia. La honestidad es el simple respeto a la verdad en relación con el mundo exterior, los hechos y las personas.

Siempre se ha agradecido que le digan a uno la verdad, a veces duele la realidad, pero es lo que sucede y a partir de ahí, podemos tomar decisiones para llegar a soluciones reales.

Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones.

Actualmente, la gran mayoría de las persona utilizamos las redes sociales para interactuar, tocamos temas personales, familiares, religiosos, educativos, económicos, psicológicos y políticos, entre otros muchos temas, y hay varios tipos de actuar en las redes: el que solo lee lo que se publica, el que da su opinión con honestidad y el que opina agresivamente.

Habrá personas que digan que ellos son honestos y dicen las cosas “como van”, que si no les gusta, contestan pues que no lean su muro, “no tengo porque adornar mis palabras”, pero como bien dice Macka Monroe: “Si usted cree que el decir lo que piensa, lo hace una persona honesta, déjeme decirle que la honestidad sin tacto no lo hace una mejor persona, lo hace conflictivo”.

Al agresivo verbal también se le considera gente tóxica, evitar el choque y el conflicto debe ser nuestra meta, simplemente no engancharnos con sus respuestas.

Los agresivos son personas difíciles, complicadas, seres que minuto a minuto obstaculizan nuestra existencia, que pareciera encuentran placer en hacernos difícil la convivencia.

Cómo se comporta un violento verbal:

Ten en cuenta que la persona violenta siempre estará a la defensiva de cualquier gesto o palabra que te atrevas a responderle.

Recuerda que la persona violenta sabe que no es querida ni aceptada, es por ello que tratará de demostrar su enojo y su resentimiento llamando tu atención con ira, maltrato y violencia verbal e incluso física.

Mantente alerta: el violento verbal intentará por todos los medios hacerte parte de la discusión, usará ciento y una estrategias para desbordar tu nivel de paciencia. El iracundo esperará “ira” como respuesta.

No te sorprendas: la mayoría de los violentos verbales tendrán su visión personal de los hechos y, ante cualquier cuestionamiento por tu parte, te dirán: “A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo tengo mi visión de las cosas.”

¿Cómo debemos actuar ante ellos?

En primer lugar, las redes son para divertirnos, para interactuar sanamente. El agresivo verbal tendrá como objetivo hacerte sentir poca cosa, incapaz, débil e inseguro. Su fin es que creas que él sabe todo y que, además de saber más, tiene la capacidad y la autoridad para llevar a cabo lo que se proponga.

Si en tus contactos hay gente tóxica, elimínala; no son necesarios, así de fácil.