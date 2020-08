Mazatlán

SABER VIVIR: En la vida

Columna semanal

Octavio Robledo

En el transcurrir en esta aventura llamada vida, te vas relacionando con toda una serie de individuos: inicias por tus padres y la familia más cercana, y poco a poco vas entrando a una esfera social y posteriormente a un campo laboral y siempre, mucho o poco, rodeado de personas, eso es lo “normal”.

Sin darte cuenta van pasando los días, los meses y los años, es sorprendente qué tan rápido pasa el tiempo, la vida se va volando, y en un abrir y cerrar de ojos nuestros mejores años se van quedando atrás. El tiempo no perdona, el tiempo no se detiene ni por nada, ni por nadie.

Es importante que aprendas a seleccionar quién es tu amigo, pareja o socio; lo que vas a realizar en tu futuro depende en gran medida de las personas que te rodean. O, mejor dicho, depende de la decisión que tú tomes respecto a las personas que quieres mantener cerca. No se trata de “mala suerte”, tampoco es que una persona determine tu vida, pero sí puede definitivamente influir de gran manera para ayudarte a crecer o detenerte en un mismo lugar.

Habrá quien te aprobará todas tus metas, y te motive a seguir persiguiendo tus sueños; otros te usarán para sus compromisos, desde amigos hasta parejas, pero también te puedes rodear de personas que te amen y que te enseñen valiosas lecciones de vida. Tan importante es que aprendas a elegir personas que sumen a tu vida y no que te resten.

Si no sabes poner un alto y decir: “esta persona no me sirve, no me hace feliz, no es la correcta, no la necesito, esta relación ya no es positiva, ya no tiene solución”, lo sano es dejarlas a un lado y seguir adelante con tu vida, puedes tú solo ir al fracaso, por no ser realista y selectivo, si no tienes el valor de soltar o alejarte de las personas incorrectas, entonces serás tú el único responsable de tu salud mental por estas compañías.

Dejar atrás a esos individuos tóxicos que forman parte de tu vida, harán que te sientas más ligero, lo que te permitirá lograr grandes cosas en el futuro que está por venir. Hay personas que llegan a tu vida en forma positiva y te generan grandes logros y lecciones de vida, pero todo tiene su ciclo y si esa relación de amistad o amorosa llega a extremos negativos y no hay solución, suéltala, ya no te hace bien.

1. Personas que hacen tu vida más estresante.

2. Las personas que te utilizan.

3. Las personas que no te respetan.

4. Las personas que siempre consiguen hacerte daño.

5. Las personas que solo te mienten.

6. Las personas que te sonríen de frente, pero te atacan por la espalda.

7. Las personas a las que les encanta fingir que les importas.

8. Las personas que quieren que vuelvas a ser como antes.

9. Las personas que no te dejan avanzar.

10. Las personas que simplemente están ocupando un espacio.

¿Cómo alejarte de lo que te hace daño? Analiza quién te hace daño y ponle una solución desde ya mismo, solo así conseguirás recuperar tu estabilidad y bienestar emocional, cuando se trata de una relación destructiva ya sea de amor o de amistad, entonces el paso necesario es el de romper los lazos con esa persona.

Existe gente que por miedo de estar sola prefiere compañía X a su alrededor, aunque dicha compañía no sea positiva y no le aporte nada. Cambia este modo de pensar porque debes aprender a quererte, respetarte y ser tu mejor amigo.

Aléjate físicamente: es uno de los primeros pasos que tienes que hacer. No te quedes con esa persona, intenta evitar los sitios a los que va y elimínala de tu vida de forma progresiva. Es importante que empieces a “desacostumbrarte” a su presencia en tu vida para que, así, puedas alejarte más fácilmente de ella.

Elimina cualquier contacto: también te recomendamos que rompas el contacto virtual que puedas tener con esa persona. Tanto en las redes sociales, como en tu celular.

Prepárate para tu duelo, muchas veces intentamos superar los baches de la vida de una forma superficial, poniendo una venda y fingiendo que no pasa nada. Pero sí que pasa. Y tienes que asumirlo y superarlo. Es normal que pases un momento de bache y que estés triste o con baja energía, no te reprimas este sentimiento, pero tampoco te estanques en él.

Piensa en ti y en tu vida, en tu futuro y en lo que quieres. Centra toda tu energía en ti y ya verás cómo, poco a poco, la intensidad de esa persona se va apagando en tu vida.

Rodéate de gente que te quiera, que te respeta y te valore.

Psicólogo clínico - Tanatólogo

