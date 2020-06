Saber Vivir: Por una vida con sentido

Mazatlán

En este momento, en que lo que nos sobra es tiempo, me di a la tarea de revisar la lista de los artículos que he escrito, y por pura curiosidad, leí mi primer artículo publicado en el periódico Noroeste, en el 2014, aunque han pasado 6 años de la publicación, sigue vigente (y seguirá mientras lo necesitemos) el mensaje del texto y sobre todo ahora que es tiempo de reflexionar en él ¿cómo me he comportado como persona? y ¿qué quiero ser?, este escrito nos ayudará.

Treinta años de experiencia en consulta privada, atendiendo diversos casos de pérdidas, pero, sobre todo, llega a mi consultorio gente padeciendo la pérdida de sí mismo, una de las pérdidas más dolorosas, son seres que no están enamorados de su vida, sin ninguna motivación para seguir adelante, sin darse un lugar como ser humano. De todos mis pacientes he aprendido muchísimo y trato de ese aprendizaje compartirlo a otras personas, como a usted.

Tanatología es una disciplina dentro de la psicología que se encarga de atender las pérdidas que va sufriendo el ser humano dentro de su proceso de vida y que pueden ser la pérdida de: un ser querido, de salud, mutilación de una parte del cuerpo, cambio de ciudad, aborto, divorcio, de la libertad, integridad, estatus económico, entre otras.

Es lamentable que el ser humano, por lo general, se ocupe de tantas y tantas tareas diarias y se olvide diariamente de sí mismo. Creemos que nos tenemos que sacrificarnos para obtener el amor de otros, o hay otras personas que solo buscan el reconocimiento… social o familiar.

Pero yo les pregunto: ¿quién va a amar a alguien que no se ama?, ¿quién va a reconocer a alguien que no se valora?, ¿quién va a ser ejemplo de vida si no aprende de su propia experiencia?, ¿quién va a enamorarse de alguien que no se compromete ni así mismo?.

Nadie va a ser algo por tu vida más que tú mismo y si sigues haciendo exactamente lo que has hecho por años…. no vas a ver o sentir nada nuevo, vas a seguir igual, con ese mismo sentimiento, con ese mismo estilo de vida.

Y debes de crear nuevos hábitos para que te posesiones en primer lugar tu persona, tu ser.

Haz un pequeño ejercicio: escribe en una hoja, en qué personas y actividades distribuyes tu amor: pareja, hijos, mamá, papá, hermanos, amigos y trabajo.

Ubica en qué lugar te colocas, ¿si estás por debajo de quién o quiénes?, ¿qué lugar ocupas? Hay personas que ocupan el lugar séptimo en su lista, después de varios familiares y actividades, el primer lugar es el correcto para tu persona, no puedes dar amor si no te lo das tú primero.

Comienza a darte tiempo, pero no tiempo para ejecutar tareas de mamá, de pareja, de hija, que sea tiempo para ti, tú también tienes necesidades sociales y personales, reacomoda tus horarios y date un tiempo, para tu persona, un masaje, una plática con aquella amistad que tanto disfrutas, tiempo de soledad para descansar o reflexionar; recuerda, comienza con tu persona para que puedas brindar amor y apoyo a los que te rodean.

