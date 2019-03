Columna semanal

Saber Vivir: Protocolo para mi funeral

Para reflexionar sobre la vida

Octavio Robledo, Psicólogo clínico y tanatólogo

Tengo más de 25 años dedicándome totalmente a atender en mi consultorio a personas en duelo. La Tanatología está reconocida como el tratamiento profesional de las pérdidas que va sufriendo el ser humano en su existencia, brinda apoyo y consejería a las personas que se encuentran en situación de sufrimiento, enfermedad y muerte.

En todo este tiempo, me ha tocado apoyar a una gran cantidad de seres humanos y de todos he aprendido grandes lecciones.

Trato, con mayor frecuencia, la muerte de un ser querido, será por eso que la semana pasada tuve un sueño en el que visualicé mi funeral, el servicio de funeral que yo quisiera tener. Comencé a construir en el sueño todo lo que me gustaría que sucediera llegado ese día.

Al despertar, pensé, “¿y si lo dejo por escrito?

Me ha tocado, en estos 25 años, comprobar que muchos familiares no saben qué hacer al momento del fallecimiento de su familiar o hacen todo lo contrario que le hubiera gustado al difunto.

Estoy completamente seguro que dejarlo por escrito no garantiza al 100 por ciento que los supervivientes lo vayan a llevar a cabo totalmente, pero es un buen intento platicarlo y dejarlo por escrito; servirá desde solucionarles a no tomar decisiones personales hasta sentimientos de culpa y, finamente, el que va a morir es la persona indicada de qué hacer con su cuerpo cuando llegue la muerte.

Ya tengo planeado casi el 80 por ciento de mi servicio funerario. Lo tengo claro y, sobre todo, es lo que yo deseo y en el lugar exacto. Incluso, tengo ya elegidas las personas que llevaran a cabo las actividades. Será como un evento póstumo. No pretendo hacerme yo mismo un homenaje, no, ¡para nada! Es mi ceremonia de despedida solamente.

He conocido a personas maravillosas en mi caminar por la vida, que me han enseñado muchísimas lecciones, personas que han estado en los mejores momentos y en las peores circunstancias. Este evento tiene dos objetivos: despedirme de mis queridas amistades y hacer menos doloroso el duelo de mi partida para mi familia.

El domingo pasado, aprovechpe que desayuné con dos grandes amigas, Ana y Lulú, a quienes les comenté mi deseo y aceptaron las tareas que ellas llevarán en mi funeral, aunque no tenemos la certeza quien morirá primero; se harían cambios si algo sucede.

Un poco extrañadas, pero ellas me conocen y saben que para mí, hablar de la muerte me es muy importante, hasta hace poco hablar de la muerte era un tema que, en nuestra sociedad, la mayoría prefería evitar, actualmente y poco a poco están surgiendo cierto interés en materia de pérdidas, duelo y muerte. Alma Delia a ti también te pediré que me auxilies parar llevar a cabo este ceremonial.

Quiero un evento privado muy íntimo y con un programa breve, pero significativo, que será con el cual yo me despida de mis seres queridos a mi manera y sobre todo, en mi lugar preferido, Casa MoMa, que fue un sueño laboral que pude cristalizar, que me involucré desde escoger el terreno y la arquitectura del lugar. Yo amo mi trabajo y estoy orgulloso de lo que he hecho como psicólogo y tanatólogo. Sé que habrá gente que hará mejor las cosas, pero quizás no con la misma pasión que yo.

Que quede claro que ni tengo en este momento una enfermedad terminal y por supuesto que quiero vivir muchos años más, siempre y cuando tenga calidad de vida, pero tengo el derecho de despedirme de este entorno como yo desee.

Y les pregunto a ustedes, con todo respeto, si todos algún día nos vamos a morir, ¿te gustaría que siguieran ciertos procedimientos? Si tu respuesta es afirmativa, comienza a hablarlo para que respeten tu última voluntad.

Yo, por lo pronto, estoy escribiendo detalladamente todo lo que quiero y lo que no quiero que suceda en mi funeral. Créanme que me emociona el hacerme cargo de mi último evento; siempre he pensado que el ideal funerario debe ser un ceremonial que, aún en la sencillez y la carencia, se lleve a depositar los restos de la persona muerta en un ambiente digno.