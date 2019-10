Â¿Sabes por quÃ© es importante tener un seguro?

Publicidad

¿Sabes por qué es importante tener un seguro?

Entérate de la importancia de este servicio y confía en los expertos de Seguros Casanova.

Noroeste/Publicidad

16/10/2019 | 05:15 AM

En la vida podemos atravesar situaciones difíciles ante las cuales debemos estar preparados para enfrentarlas. Este tipo de acontecimientos son aquellos que no se planean, aquellas cosas que no esperamos que sucedan pero de las cuales no estamos exentos.

Las enfermedades, los accidentes y los desastres naturales son algunos eventos inoportunos, por los cuales podemos pasar en alguna etapa de nuestras vidas.

Ahora bien, te pregunto, de estas situaciones que no son planeadas, ¿cómo es que tú te preparas para enfrentarlas?

La respuesta es muy simple: Hoy en día existen diferentes modalidades de seguros que nos ayudan a sobrellevar las adversidades y en Culiacán, Sinaloa, contamos con SEGUROS CASANOVA, firma que inició sus labores en el año de 1985 a cargo de Francisco Manuel Casanova, y que tras el paso de los años se volvió una empresa familiar, integrando a sus hijos Juan Pablo e Irma Laura Casanova a dicha labor.

34 años avalan a esta firma trabajando arduamente y ofreciendo soluciones de protección para hacer frente a cualquier imprevisto. Resaltando que más que ser una aseguradora; se trata de una extensión de la familia de cada uno de sus asegurados.

Seguros Casanova no se limita a la venta de seguros, sino a la asesoría de sus clientes para obtener la mayor estabilidad financiera de acuerdo a sus necesidades, así como de proporcionar atención y acompañamiento a sus asegurados en todo momento que lo necesiten. Es decir, se encargan de realizar todos los procesos para la validación de la póliza en nombre de sus clientes, a efectos de que estos se encuentren respaldados y acompañados durante una enfermedad, un accidente o el deceso de un ser querido.

El carácter humano, la sensibilidad y la empatía por parte de este equipo de trabajo, es sin duda una de las peculiaridades que hacen que Seguros Casanova sea la mejor opción para la protección de tu patrimonio.

Dentro de los servicios que brindan se encuentran:

- Seguros de Gastos Médicos Mayores y Menores (Red Salud Integral)

- Seguros de Vida, Ahorro e Inversión

- Seguros Educativos

- Seguros de Daños a Hogar

- Seguros de Autos

- Seguros Empresariales y Flotillas

- Fianzas

Si te ha interesado esta importantísima información, puedes pasar por tu asesoría personal a las oficinas de Seguros Casanova que se encuentra ubicada en:

Psicólogos #272 Col. Chapultepec, Culiacán o llama al: 6677159942 y 6677166876.

Visítalos en redes sociales:

Facebook: /casanovaseguros

Instagram: @seguroscasanova