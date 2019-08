Sabíamos que no era para siempre, Kevin Feige, presidente de Marvel, se despide de Spider-Man

Marvel aprovechó su presencia en la D23 de Disney para presentar las primeras imágenes de algunos proyectos. También amplió el abanico de títulos de su Fase 4 con tres nuevas series para Disney+: Moon Night, She-Hulk y Ms. Marvel

Madrid (SinEmbargo).– De celebrar el éxito de Avengers: Endgame como película más taquillera de la historia, aplaudir todas las novedades de la Fase 4 de su Universo Cinematográfico… A perder a uno de los personajes más interesantes de sus últimos filmes. La ruptura con Sony dejará a la Casa de las Ideas sin Spider-Man, y provoca que Kevin Feige, quien ha corroborado la marcha del héroe, abandone la producción de las futuras entregas en solitario de Peter Parker.

Durante una entrevista concedida a Entertainment Weekly junto a Tom Holland, el director de Marvel Studios sólo puede sentir “gratitud” por lo que ha sido Spider-Man para él: “Hemos podido hacer cinco películas dentro del UCM con Spider-Man: dos películas en solitario y tres con los Vengadores”, en referencia a las apariciones en Capitán América: Civil War, Infinity War y Endgame.

“Fue un sueño que nunca pensé que llegaría a suceder. Nunca pensamos que fuese a durar eternamente. Sabíamos que había un tiempo para poder hacer esto”, comenta Kevin Feige. A pesar de la mala noticia, agradece la oportunidad de haber trabajado en el relato que quiso desde el principio: “Hemos contado la historia que queríamos, y siempre estaré agradecido por ello”.

Por otro lado, Spider-Man: Far From Home volverá a las salas de cine el 29 de agosto, con varias escenas eliminadas no incluidas en la primera versión filmada por Jon Watts.