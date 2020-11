Sabuesos Guerreras reprueba reelección de Álvarez Ortega en CEDH de Sinaloa

El grupo de familiares de personas desaparecidas no respaldó el trabajo realizado por el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien asumió de nuevo el cargo por cuatro años al frente de la paraestatal

América Armenta

CULIACÁN._ José Carlos Álvarez Ortega no ha dado respaldo a las y los familiares de grupos de búsqueda de personas desaparecidas, consideró María Isabel Cruz Bernal, líder de Sabuesos Guerreras AC, por lo que reprobó que el Congreso lo haya reelegido para estar al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por cuatro años más.

“El señor en realidad no ha hecho nada por los colectivos de búsqueda, lo eligieron en lo oscurito porque ni nos enteramos, ni supimos nada, yo creo que eso no se vale o no sé los del Congreso en qué estén, qué le están sacando al Gobernador, porque eso es del Gobernador”, expresó Cruz Bernal.

La activista y madre de un joven desaparecido manifestó que pudo haber un arreglo entre el Legislativo y el Ejecutivo, ya que para ella el proceso fue rápido y no supieron cuándo se discutió el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

“Cuando él estaba todavía, que sacaron la primera recomendación en el año, ni la cara nos dio”, refirió la buscadora, reiterando que el grupo no supo que el Ombudsman sería reelegido.

“¿Molestia? si, sabemos que en realidad él no hace absolutamente nada, sabemos que él a lo único que se dedica es a apapachar a los hijos de papi que están haciendo su servicio social en derechos humanos y eso no se vale”, declaró.

Mientras que al Congreso que votó a favor de su permanencia en la paraestatal, Cruz Bernal envía el mensaje que no deben cubrir al Gobernador o actuar en lo que consideró como “lo oscurito”.

Proceso

En el Congreso del Estado, la Comisión de Derechos Humanos realizó un dictamen a favor de la permanencia de José Carlos Álvarez Ortega en la Comisión de Derechos Humanos, lo cual se aprobó para pasar a discusión del Pleno al día siguiente.

Para elaborar el dictamen se puso a consideración de las y los integrantes de la comisión el informe de labores del último año del Ombudsman, donde se da a conocer diferentes acciones que avalan el trabajo realizado desde la paraestatal con él al frente.

El jueves 19 de noviembre, con 30 votos a favor, el Pleno del Congreso respaldó a Álvarez Ortega y posteriormente, una vez anunciado, se tomó protesta para que esté en funciones por cuatro años más.