Saca Demian Bichir su lado excÃ©ntrico con el terror

Saca Demian Bichir su lado excéntrico con el terror

A pesar de no ser fan de este género, el actor mexicano interpreta al Burke en la película La monja

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Cuando se trata de trabajo, el actor mexicano Demián Bichir le entra hasta las películas de terror, aún cuando no le trae buenos recuerdos de su niñez.

Bichir protagoniza “La monja”, nuevo spin off de la saga de El conjuro, en el que da vida al padre Burke, quien viajará al viejo continente para desentrañar el asesinato de una monja.

En entrevista publicada por el diario El Universal en su portal, el histrión aseguró que pese a no gustarle este género, es muy fan del productor de la cinta James Wan, quien creó este nuevo mundo de terror.

“Nunca he sido fan de estas películas pero James ha logrado darle un giro a este género. Para mí era un reto y siempre me ha gustado probarme en cosas que no he hecho”.

Bichir dijo que pese a tener una buena química con el director de “La monja”, Corin Hardy, el momento en el que decidió aceptar estar en este filme fue cuando conoció a Wan, quien le dio algunos consejos de cómo desarrollar su personaje.

“James es un tipo loco, es muy fan de estas cosas de terror, es un ser muy apasionado. Me ayudó mucho y me dio el coraje de seguir con mi instinto. No fue difícil trabajar con él, cuando leí el guión me emocioné mucho, escribió cosas muy fascinantes, pero seguí mis instintos”, detalló Demian.

Pese a esto, el miedo o la presión por participar en este proyecto existió.

“Al principio sentí mucha presión, pero después estaba muy contento. Quiero que esta sea una película de terror grandiosa, porque hay un gran reparto y una gran producción”.

Tener algunos filmes importantes en la Meca del Cine ha hecho que Demian Bichir sea uno de los actores más buscados en Hollywood y por eso Hardy quiso desde un inicio que el mexicano protagonizara su película.

“Cuando supimos que él quería hacer algo distinto luego de Alien: Covenant volé enseguida a Londres, le enseñé mis dibujos y de inmediato se comprometió y empezó a crear a Burke, así que hablamos de sus pesadillas y sueños para ponérselos al personaje”, dijo Corin.

Para el director británico, Demian, “hizo un trabajo perfecto, le brindó una excentricidad al padre Burke y le pudo comunicar al personaje”.