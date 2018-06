Sacará al PRI del Senado de la República dice Cuén en cierre de campaña - Noroeste

Sacará al PRI del Senado de la República dice Cuén en cierre de campaña

Karen Bravo

En su cierre de campaña en Culiacán, el candidato al Senado de la República por la coalición México Al Frente, Héctor Melesio Cuén Ojeda le dijo a sus seguidores estar alistando el velís porque ganará la Senaduría.

"Ya le dije aquí a Angélica mi esposa, a ella le dije que me aliste el velís, pero que ella se va conmigo" dijo el candidato en su discurso, mientras recibió los gritos de sus seguidores.

Narró Cuén Ojeda que la campaña ha sido ardua y que incluso ha bajado de peso por el trabajo realizado durante 89 días.

"Me queda un chorrito de voz, pero así me quede mudo yo voy a ser el próximo Senador, que no quepa la menor duda", reiteró el pasista.

Dijo el candidato que "sacará" al PRI del Senado de la República, aunque el tricolor siempre ha tenido mayoría en dicha cámara.

"Pero el año antepasado el PRI nunca había perdido Cosalá y ya se lo ganamos, el año antepasado el PRI nunca había perdido Mocorito y se lo ganamos; y hoy vamos a ganar el Senado de la República" señaló el candidato.

Anunció que desde el Senado buscará que se le brinde un estímulo económico a las empresas que empleen jóvenes. Además que apoyará la educación pues es la mejor manera de combatir la violencia.