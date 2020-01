Sacerdote de MazatlÃ¡n llama a padres de familia a brindar atenciÃ³n a sus hijos

Sacerdote de Mazatlán llama a padres de familia a brindar atención a sus hijos

Durante la misa dominical, el padre José Trinidad Hernández enfatizó en la importancia del bautismo

Belizario Reyes

Un llamado a los padres de familia a que le brinden atención a sus hijos, que los apoyen en las tareas, que sepan qué es lo que hacen y no avorazarse en lo material, hizo el padre José Trinidad Hernández Dávila al oficiar a las 12:00 horas de hoy una misa en la Catedral, de este puerto.

Ante decenas de fieles que se congregaron a la celebración religiosa donde se enfatizó la importancia del bautismo, agregó que ahora los papás están tan preocupados, no tienen tiempo de nada porque quieren acaparar su comodidad mientras que los papás de ellos, abuelos, bisabuelos tuvieron que acomodarse en cuevas, subterráneos o en los mares.

“¿Entonces por qué tanto avorazamiento?, y luego vienen con lágrimas llorando: ‘recen por mi, por mi hijo porque hace tres años que se perdió y no sabemos nada de él’, pues tampoco cuando vivía sabías nada de él”, añadió Hernández Dávila.

“Les preguntaba de la tarea en las casa, les hacía mil interrogantes y nada más se quedaban (los papás) como ramitas en un gotero, no se daban tiempo (para atender a su hijo y ahora ofrecen), ofrecer mil disculpas por no atender al adolescente, al joven, al niño y ahí está la situación tan dolorosa que estamos viviendo sobre los menores de edad, qué tristeza, pero lo que más me interesa es lo material, la comodidad”.

Por ello se preguntó en dónde está el valor del bautismo si en lugar de ayudar a los hijos lo que se busca es hacerse ricos económicamente y esa es “la neta” como dicen los jóvenes, continuó en su homilía en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

“Tenemos que valorar nuestro bautismo por esta relación que recordamos el domingo pasado, al ser bautizado Jesús y por el conocimiento que tenemos del valor del agua, hay quien dice que ayuna hasta una semana o dos sin comer nada pero se toma sus licuaditos bien vitaminados, haber traten de tomar líquidos haber cuánto me aguantan”, expresó.

Por ello se deben dar cuenta del valor del agua y por qué Jesús quiso utilizar el agua para purificar el alma de los seres humanos en el bautismo, por ello se debe utilizar el agua para el cambio, para el alma, el agua tiene un valor como el calor, son de los elementos indispensables para poder vivir.

También recordó que se han tenido lecciones muy horrorosas y hace unos días en la semana que acaba de concluir se hacía mención de la conmemoración de un aniversario que se debería tomar como una lección que Dios nos dio para que se le quite al ser humano lo codicioso.

“Hemos tenido lecciones muy horrorosas, más o menos ayer o anteayer se cumplía y se hacía mención de la conmemoración de un aniversario que podíamos considerarlo como una lección que Dios nos dio para que se nos quite un poco lo mulitas, lo codiciosos”, recalcó.

“Muy dolorosas pruebas que Dios permite a ver si así agarramos la onda y levantamos la cabeza y tratemos de orientar y aconsejar a todos aquellos que se meten en estos laberintos y que están destrozando este mundo tan bello que Dios nos dio, solamente teniendo el valor del bautismo, de valorarlo, medítenlo (es como se cambiará la forma de pensar y de ser)”.